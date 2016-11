PETR: Špinavá břečka, rozpouštědlo protéz. Prezidentovy výroky škodí českému pivu

Vystupuje jako nadšený zastánce českého pivovarnictví a našeho jediného dobrého piva na světě. Tedy toho českého ležáku, který nemá konkurenci a vše ostatní jsou patoky. A pokud možno by to mělo být pivo z některého velkého pivovaru, protože to, co vaří minipivovary, je nějaké kyselé.

Prezident Zeman má, zdá se, ve věci jasno. Ale ukazuje se, že poněkud „vaří z vody“. Pokud ovšem média, jak sám nebo jeho mluvčí Ovčáček často tvrdí, jeho pronesené věty nezkreslují.

Prezidentova nedávná návštěva Moravskoslezského kraje vedla, jak jinak, také do pivovaru - nošovického Radegastu. I zde se pochlubil, že pivo pije pravidelně. A jak dál poreferoval v zajímavém článku například Moravskoslezský Deník, je podle Zemana „naším základním úkolem“ dohnat největší světové pivaře, Belgičany. Dá se to prý zvládnout – je tam těsný rozdíl.

Jak je u muže z Hradu zvykem, ilustroval svůj vztah k pivu i peprným citátem. „Byl tady jeden idiot, jmenoval se Vasil Biľak, jenž pronesl moudrou větu: Pivo je náš tekutý chleba!“

Česko versus Belgie

Ale zastavme se nejprve u té Belgie. Je otázka, kde prezident bere informace o české a belgické pivní produkci. Pokud vezmeme v úvahu data, která prezentuje zřejmě nejobjektivnější zdroj – organizace Brewers of Europe (podrobná čísla najde prezidentův mluvčí i ostatní zájemci na www.brewersofeurope.org), dočteme se, že spotřeba 72 litrů piv na jednu hlavu obyvatele Belgie je poloviční oproti té české. Česko je svými 144 litry na občana stále a dlouhodobě absolutním světovým rekordmanem.

Ponechme stranou, zda by bylo moudré se chvástat největší pivní spotřebou na zeměkouli. Pohlédněme na čísla o domácí roční spotřebě neovlivněná počtem obyvatel. I v tomhle srovnání Česko drtí Belgii - v poměru 15,8 milionu hektolitrů vůči 8 belgickým milionům. Srovnání platí pro rok 2014, který je zatím nejaktuálnějším evropským žebříčkem. Loňský rok se už výrazně nezměnil.

Nejvíc se Belgie blíží Česku v celkové produkci místních pivovarů. V tomhle parametru vedou naši tuzemští pivovarníci nad těmi belgickými až od roku 2013. A předloni jsme se vzdálili na poměr 19,1 milionu uvařených hektolitrů oproti 18,2 milionům belgickým.

Belgie je totiž jedním z největších exportérů v Evropě, vyváží přes 61 procent své produkce. I v Česku má každá aspoň trochu slušná pivotéka v nabídce několik pověstných lahvových „Belgičanů“.

Jak urazit všechny kolem

Zajímavé by bylo vědět, co si o jejich pivech Zeman myslí. O všem, co není v pivní branži české, totiž mluví s nelichotivým despektem a arogancí. I tím dává najevo, že pivu vůbec nerozumí.

V Nošovicích stylem sobě vlastním neváhal znectít minipivovary tvrzením, že „každý snob si může zařídit svůj a chlubit se, že má vlastní pivo, ale to se nedá pít“.

Nešetří ani zahraniční výrobce. Před dvěma lety sklidil v Kazachstánu potlesk za výrok: „Žádná americká konkurence nabízející nějakou špinavou vodu nám nemůže konkurovat, stejně jako německé pivovary.“

A třeba při návštěvě Budvaru v roce 2014 se pochlubil, jak na jedné přednášce v Americe poučoval tamní posluchače slovy: „Vy nepijete pivo, i když se tak domníváte. Vy pijete dirty brown water neboli špinavou hnědou břečku, které říkáte pivo.“

Ekonomická diplomacie podle Zemana

A doslova pověstná je také Zemanova urážka, kterou pronesl ještě coby předseda vlády na adresu popradského piva při setkání se slovenskými podnikateli. „Popradské pivo je vhodné pro rozpouštení zubních protéz, pokud je tam necháte přes noc.“

Zemanův slovník čtvrté cenové skupiny zajisté potěší ucho nejednoho přiopilého českého pivaře, ale dělá ostudu celému českému pivovarnictví. Žádný solidní výrobce čehokoliv se – přinejmenším veřejně – takovým způsobem nevyjádří na adresu konkurence. Ze slušnosti, která se mezi byznysmeny nosí, ale i z čistě pragmatických důvodů. Těžko budu ochotně obchodovat a spolupracovat s někým, kdo bezostyšně uráží moje vlastní výrobky.