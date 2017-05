PETRÁČEK: Kajínkovou stezkou. O zločincích, kteří se stali lidovými legendami

Kajínkovi lze vyčítat mnohé, jen to ne, že by byl líný v budování své legendy. Na mysl se vtírají legendy podobné. Třeba Jan Jiří Grasel nebo Václav Babinský. O těchto lupičích kolovaly takové pověsti, až by si jeden myslel, že mají na svědomí hromady mrtvol. Ve skutečnosti byli Kajínkovi blíž, než by se zdálo. Graselovi (stal se inspirací pro slovo grázl) byly vedle loupeží prokázány jen dvě vraždy, než byl odsouzen a v lednu 1818 oběšen ve Vídni. Babinskému byla prokázána jen jedna vražda a pět dalších zločinů (loupeže), než byl v Praze odsouzen na 20 let. Když byl v roce 1861 propuštěn, zbytek života pracoval na zahradě kláštera a na rozvíjení své legendy.



Ty legendy žijí stále. Chodíte-li po česko-moravsko-rakouském pomezí, na Grasela narážíte všude: tu na Graselovu stezku, tu na Graselův salát v jídelně, tu na Graselovu dřevěnou sochu v životní velikosti ve Vratěníně (vypadá na ní jako mučedník, asi jako Jan Hus na hranici), tu vás zaujme webová stránka www.grasel.eu. I Babinský má svůj kult v lidových písních či hospodách typu „U Babinského“.

Zkuste si představit legendu i kult Kajínka za pár let. Jak se s jeho sochou popasují třeba David Černý či Jaroslav Róna? Povede z Mírova, místa jeho slavného útěku, značená Kajínkova stezka? Budou hospody vařit Kajínkův guláš? Vymýšlí už někdo web www.kajinek.eu? To teprve uvidíme. Ale za jisté zamyšlení stojí úvaha, odkud se ty kulty berou.

Jeden by řekl, že ty legendy mění zločince ve svérázné lidové postavy, které neškodily chudým. Že Grasel přepadal hlavně živnostníky či drobné podnikatele? Že hlavním zločinem Babinského byla vražda a okradení pláteníka Blumberga? Ale říkejte to lidem, kteří vidí i v živnostnících zazobance. I proto se vtírá podezření, že prezidentská milost Kajínkovi má svou „cílovku“ v jistém typu voličů.