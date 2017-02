Pitva u expřítele matky pohřešované Míši vyloučila cizí zavinění

Dvanáctiletá dívka zmizela pravděpodobně 11. ledna, kdy nepřišla do školy. Její matka nahlásila pohřešování tentýž den v podvečer. Ráno kolem 5:00 odcházela do práce, dívku ale nekontrolovala. Dívčin telefon byl naposledy aktivní 10. ledna večer.

Na konci ledna našla policie Otakara S., bývalého partnera matky zmizelé dívky, mrtvého. Podle všeho se oběsil. „V současné době se s plzeňskou policií podílíme na prověřování úmrtí osoby, která souvisí s případem pohřešované dvanáctileté Míši Muzikářové,“ řekla tehdy policejní mluvčí. Muž dlouhodobě dojížděl za prací do Plzně.

Kriminalisté muže během pátrání po dívce vyslýchali, obdobně jako další lidi z okolí pohřešované.

Podle zjištění serveru Lidovek.cz byl muž již dříve obžalován z pohlavního zneužití. Podle policie 29. ledna 2016 krátce po 18. hodině naložil třináctiletou dívku do auta a vozil ji, vybaven lahví vodky, po Ústí a okolí. Když zastavil, podle výpovědi děvčete ji začal osahávat, a to i na intimních partiích. „Dále jí nabídl částku ve výši zhruba dvou tisíc korun za to, že s ním bude mít pohlavní styk, což odmítla,“ podotkla žalobkyně. Zhruba hodinu po půlnoci pak Otakar S. dívku vysadil.

Míša údajně zneužité děvče dobře znala. Právě role Otakara S. ve zmizení Míši je aktuálně motivem, jímž se policie při pátrání intenzivně zabývá.



Kriminalisté již vyslechli desítky lidí z okolí dívky, včetně rodiny, kamarádů a spolužáků. Prohlížejí stovky hodin kamerových záznamů. Opakovaně prohledávali místo bydliště pohřešované i okolí. Do rozsáhlých pátracích akcí byli už dříve zapojeny desítky kriminalistů, pořádkové jednotky, hasiči, dobrovolníci od vojáků, kynologové, policejní psi. Konkrétní stopu ale policie stále nemá. Podle mluvčí pracuje stále se dvěma verzemi. „Jednou z nich je, že dívka odešla sama, druhá je, že se stala obětí trestného činu,“ doplnila mluvčí.