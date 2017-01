Platí Zemana Kreml? Vazeb poradce Nejedlého na Rusko si všimli i v NY Times

Rusko ve snaze ovlivňovat dění v cizích zemích nevyužívá pouze hackerských útoků, na něž reagoval americký prezident Barack Obama vypovězením 35 ruských diplomatů. Moskevský reportér newyorského listu Neil MacFarquhar napsal, že taktiky jsou různé. Za jednu z nejstarších a nejúspěšnějších taktik však označil „kupování“ lidí v hlavním politickém proudu cílových zemí.



„Někteří prezidentovi či premiérovi poradci jsou bohužel ochotní spolupracovat s Rusy,“ citoval New York Times bývalého šéfa BIS Karla Randáka. Dodal, že to z nich nečiní automaticky ruské agenty, ale peníze jsou pro ně větší motivací než bezpečnost České republiky.

O využívání slabostí některých důležitých lidí jako kremelské specialitě hovořil pro americký deník i ministr obrany Martin Stropnický. „Rusové systematicky vyplňují prázdné prostory a snaží se je rozšiřovat. Mají v tom roky praxe a nikam nespěchají,“ řekl.

Ovčáček: Pohádkové fabulace

Jako příklad muže napojeného na Rusko si MacFarquhar vybral Martina Nejedlého, jednoho z nejvlivnějších mužů na Hradě, jehož kancelář sousedí s prezidentovou. Nejedlý je podle něj nečitelnou postavou. Spolupracoval s Miroslavem Šloufem, Zemanovou dřívější pravou rukou, a založili i Stranu práv občanů. Zemana pomohl dovést i k vítězství v prezidentské volbě.

Poradce prezidenta Martin Nejedlý s Putinem na mobilu.

Náklonnost k Rusku Nejedlý nikdy neskrýval. Svědčí o tom, že má na svém telefonu fotku Vladimira Putina, všiml si například americký deník. Přes něj by proto údajně mohli Rusové ovlivňovat i českého prezidenta.

V devadesátých letech pracoval v Rusku a v roce 2007 založil energetickou společnost Lukoil Aviation Czech, v níž 60 procent vlastnil ruský ropný gigant Lukoil. O mnoho více se ale neví. Kontroverzní podnikatel svůj životopis nikdy neposkytl, ani po opakovaných dotazech serveru Lidovky.cz. O životopis žádaly i přímo na Hradě, ale nedočkaly se jej. Prezidentská kancelář argumentuje tím, že Nejedlý není jejím zaměstnancem. To, že není placen státem, za podezřelé považuje i americký list.

„Jde o pohádkové fabulace bez reálného základu,“ reagoval pro Lidovky.cz na tvrzení New York Times Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Americký deník označil za protitrumpovský a řekl, že pro něj odmítl věc komentovat, protože se jej identicky ptá i think-tank Evropské hodnoty. Sám Zeman v minulosti několikrát odmítl, že by Lukoil patřil mezi jeho sponzory.

Dluhy zalátal Lukoil

Dobré vazby na Rusko ale prezident neskrývá. Svědčí o nich například každoroční účast na konferenci podnikatele a bývalého agenta KGB Vladimira Jakunina na Rhodosu. Nebo to, že byl jedním ze tří evropských lídrů, kteří se zúčastnili ruských oslav konce druhé světové války v květnu 2015.

Těch se zúčastnil i Nejedlý. Ačkoliv je bez bezpečnostní prověrky, mohl se na významném setkání objevit. Zeman jeho přítomnost odůvodnil důležitostí jeho role ekonomického poradce.

New York Times má pro jeho účast jiné vysvětlení. „Posilování vazeb na energetické překupníky, kteří vděčí za své jmění Rusku a mají významný politický vliv, je klasickou ruskou metodou. Rusové ji uplatnili v Německu, na Ukrajině i jinde,“ popsal, jak fungují podobní poradci. Připomenul ale, že Rusové nemusí taktiku iniciovat, stačí jim využít sympatií jednotlivců či společností, v případě Nejedlého jeho náklonnosti a závazků.

Jako důkaz MacFarquhar nabídl ruskou pomoc při splácení dluhů Lukoil Aviation Czech. Zpráva o likvidaci uvádí, že ruský Lukoil poslal firmě s českým spoluvlastníkem ve třech splátkách okolo 180 milionů korun. New York Times v odkazu na české zdroje uvedl, že peníze mohly být použity právě na splacení dluhů, jež se vyšplhaly celkem do výše přesahující 100 milionů korun.

Tomu nasvědčuje i to, že loni v říjnu byl Nejedlý nucen zaplatit 32,6 milionů korun vysokou pokutu poté, co jako jednatel společnosti prohrál spor ohledně prodeje leteckého oleje ze strategických zásob. Ze zprávy o likvidaci firmy dostupné v obchodním rejstříku vyplývá ale to, že Nejedlý, jehož podíl ve společnosti je čtyřicet procent, nezaplatil z pokuty nic.