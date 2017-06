Nova se ke mně chovala jako podvodný prodejce nádobí, říká Emma Smetana k vítězství u soudu

Lidovky.cz: Z televize Nova vás vyhodili, protože jste prý upozornila na podivné praktiky při přípravě zpravodajství. O jaké praktiky se jednalo?

Já jsem měla už delší dobu velké neshody s vedením zpravodajství a několikrát mi bylo zasahováno do reportérské práce víc, než je podle mě únosné. Uvedu jeden příklad, který ještě nezazněl: Kamil Houska, současný spoluředitel zpravodajství, tehdy jen zástupce, mi brutálně proškrtal otázky na premiéra Bohuslava Sobotku v pořadu Střepiny. Poté, co si ho vzal stranou Sobotkův PR poradce. Abychom jako pana premiéra nenaštvali. Je tohle chování hodno sebevědomého, a především svobodného média? Po několika ostrých střetech, kdy jsem si to nenechala líbit, mě na jakékoli reportáže či rozhovory přestali posílat, stáhli mě z hlavní zpravodajské relace a nechali mě jen moderovat Odpolední a Polední televizní noviny. Některé politické zprávy mi byly celkem podezřelé, ale ochota se o tom se mnou bavit byla ze strany vedení absolutně nulová.

Lidovky.cz: A co následovalo?

Na podzim roku 2015 jsem se o tom bavila s kolegou Hanušem Hanslíkem, tehdy šéfreportérem zpravodajství TV Nova. Načež z něj najednou vypadlo, že odhalil jasné mechanismy manipulace ve zpravodajství, řekl mi o několika konkrétních případech, zmapoval, v čí prospěch se tak dělo, někdy krátkodobě, jindy dlouhodobě. Shodli jsme se, že tohle prostě nemůžeme nechat být. Chvíli jsme řešili, co s tím, a pak jsme se rozhodli postupovat tím nejloajálnějším možným způsobem, tedy upozornit na ty zjištěné skutečnosti vedení televize, tedy jednatele CET21 Christopha Mainusche. Ten nás vzápětí přijal, spolu s ním u toho byla i spolujednatelka a finanční ředitelka Klára Brachtlová. Měli jsme s Hanušem pocit, že naše podezření berou velmi vážně, a do několika dnů zadali externí audit. Právníci z jedné renomované kanceláře si nás pozvali, aby vyslechli, co jsme odhalili, ujistili nás, že to všechno prošetří, a že nás budou brzy informovat.

Lidovky.cz: Jak dlouho audit trval?

Celý audit trval téměř čtyři měsíce, pro mě bylo to čekání nekonečné. Několikrát přišly náznaky toho, že už je to prošetřeno, ale pak nám zase bylo opakovaně řečeno, že se ještě něco musí takzvaně dozjistit. O auditu jsme samozřejmě nesměli mluvit, vedení zpravodajství se o něm ale evidentně dozvědělo, atmosféra v redakci pro mě byla na hranici snesitelnosti. Začaly o mně vycházet poškozující články na spřízněných bulvárních serverech, některé lži, které uváděly, podle mě stoprocentně přicházely jako zadání od šéfa zpravodajství Martina Švehláka. Přestávala jsem to nervově zvládat, požádala o dovolenou, nevyhověli mi. Požádala jsem o neplacené volno, nevyhověli mi. Nakonec nějak zasáhla již zmíněná Klára Brachtlová a to neplacené volno mi domluvila. Odletěla jsem na dva a půl týdne do Brazílie a po pár dnech si tam přečetla lživý článek o tom, že jsem na Nově oznámila, že musím pečovat o nemocného tatínka v Paříži, a místo toho jsem si odletěla užívat k moři... To je jen jeden příklad toho, jakým způsobem tihle lidé útočí. Ten článek opět obsahoval několik informací, které znal můj šéf, Martin Švehlák. Po návratu z Brazílie se mnou paní Brachtlová zcela přestala komunikovat, stejně tak i s Hanušem, bylo to hodně zvláštní, a o měsíc a půl později jsme se dozvěděli výsledky auditu. Naše podezření se prý nepodařilo potvrdit, ani vyvrátit. Na tenhle závěr potřebovali téměř čtyři měsíce. Tragikomedie. O týden později jsem dostala výpověď, o další dva pracovní dny později byl Hanuš zbaven většiny pravomocí spojených s funkcí šéfreportéra a o pár měsíců později ho vyhodili taky.

Lidovky.cz: Jak to tedy na Nově chodí? Komu se dává speciální prostor? A politické tlaky?

Já jsem Televizní noviny viděla asi jednou od té doby, co tam nejsem. Ale Hanuš o tom nedávno mluvil dost konkrétně pro Forum24. Otázkou je, jak je to teď, předpokládala bych, že už si dávají větší pozor. V době, o které se teď bavíme, se reportáže TV Nova systematicky vyhýbaly skandálům kolem Andreje Babiše, zvýhodňovaly ho volbou témat i toho, v kolik hodin a v jakém kontextu se jaký příspěvek nasazoval.. Na sklonku roku 2015 jsem moderovala Polední televizní noviny a v nich sedmiminutový živý vstup Andreje Babiše na téma EET. Proti němu stála reportérka, která ani jednou nijak neoponovala, a nebyl tam ani žádný opoziční politik. Čili sedmiminutový proslov ve zpravodajské relaci, která má celkem patnáctiminutovou stopáž. To bylo naprosto bezprecedentní. Nezvykle často se v reportážích na různá témata vyjadřoval senátor Ivo Valenta, i když s danou problematikou neměl prakticky nic společného. A speciálním případem byl 17.listopad 2015, kdy byla ze strany vedení zpravodajství totálně přepsána reportáž o shromáždění na Albertově. Původně byla o Zemanovi, nakonec se vysílal paskvil o hnutí Úsvit.

Jak to vidí televize Nova? „Společnosti CET 21 přistoupila k některým organizačním změnám, které zahrnují i zpravodajství. Byl zúžen počet moderátorů, což vedlo k rozvázání pracovního poměru s moderátorkou Emmou Smetana. Moderování poledních a odpoledních Televizních novin nadále zajistí stávající moderátoři TV Nova,“ okomentovala výpověď Emmy Smetany mluvčí televize Alžběta Cimová: Právní zástupce společnosti CET 21 Tomáš Vejsada před soudem tvrdil, že žaloba je neplatná, protože ji Emma Smetana podala až v listopadu 2016, kdy dávno uplynula dvouměsíční lhůta, během které je možné žalobu podat. Soudce Moucha ale konstatoval, že CET 21 může dát Smetaně výpověď až dva měsíce po skončení mateřské dovolené, což bude až v roce 2019. Pokud rozsudek nabude právní moci, zůstane Smetana zaměstnankyní Novy, napsal server iDNES.cz.

Lidovky.cz: V té době jste byla těhotná, vedení televize to vědělo?

V den, kdy jsem dostala výpověď, jsem byla těhotná zhruba deset dní, takže jsem o tom nevěděla ani já, ani mí nadřízení. Samozřejmě jsem jim to ale později včas nahlásila.

Lidovky.cz: Kdy jste se rozhodla televizi Nova zažalovat a proč?

Žalobu jsem zvažovala v podstatě ihned poté, co jsem dostala výpověď, protože je jasné, že uvedený důvod výpovědi, tedy „reorganizace“, je naprosto neplatný. Moje pracovní místo nikdo nezrušil, ostatně, o několik měsíců později na moji pozici nastoupila jiná moderátorka po návratu z rodičovské dovolené. Takže mi můj právník Aleš Rozehnal už tehdy radil, abych tu výpověď napadla u soudu, a já si dala nějaký čas na rozmyšlenou. No a mezitím jsem se dozvěděla, že čekám miminko, a tím to vlastně bylo vyřešené. Tím se ta výpověď zrušila sama, automaticky. TV Nova se několik měsíců chovala tak, že to bere na vědomí, normálně mi dál chodily výplatní pásky, akorát jsem dál byla na překážkách v práci. To v praxi mimo jiné znamená, že ani nesmím vkročit do budovy televize. A zhruba po půl roce mi najednou žádný plat nepřišel, tak jsme se dotazovali proč. Odpověď zněla - vždyť máte přece platnou výpověď. Absurdní divadlo, které skončilo soudem, který jsme v úterý v prvním stání vyhráli. Mimochodem, Novu u soudu zastupovali stejní právníci, co prováděli ten nezávislý audit. Nezávislý v uvozovkách.

Lidovky.cz: V úterý soud rozhodl ve váš prospěch a uznal, že vyhodit vás z Novy mohou až dva měsíce po skončení mateřské dovolené. To znamená až v roce 2019. Jste tedy i nadále zaměstnankyní Novy?

Ano, jsem. Ten soud byl nutný proto, že se Nova v mém případě chovala jako podvodný prodejce předraženého nádobí vnucovaného důchodcům. Do určité chvíle se chovali tak, jako bych byla jejich zaměstnankyně, a tím mě chtěli uchlácholit v tom, abych nepodávala žalobu na neplanost výpovědi. Po uplynutí lhůty, o které se domnívali, že je lhůtou pro podání žaloby, mi najednou oznámili, že pracovní poměr vlastně již dávno skončil. Když pominu to, že jejich právní názor je pomýlený, tak podle mého právního zástupce Aleše Rozehnala se jejich jednání nedá označit jinak než jako nemravné, lstivé, úskočné, vůči těhotné zaměstnankyni zákeřné, což také u soudu řekl. Je důležité mít na paměti, že Nova není prodejcem nádobí, ale médiem, které by mělo mít nějakou společenskou odpovědnost a nechovat se jako hochštapler.