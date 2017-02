‚Nepřítel‘ firmy OVB natáčí nový dokument o poradcích. Tentokrát i o konkurenci

V chystaném dokumentu chce Charvát poukázat na to, že negativní zkušenosti s finančním poradenstvím mají v Česku také jiní občané. Plánuje proto zachytit výpovědi nejen poškozených klientů, ale i samotných poradců, kteří na společnosti nabízející bankovní produkty, životní pojištění či stavební spoření dříve či později změnili názor a odvrátili se od nich.

Zatímco ve svém prvním snímku Rada nad zlato z roku 2015 přibližoval převážně praktiky poradců OVB, nyní by se zároveň rád podíval i na konkurenční společnosti na trhu. „Vracím se k tomu, co jsem chtěl dělat původně. Nikdy jsem nechtěl cílit pouze na OVB,“ podotýká s tím, že jedna z největších tuzemských poradenských firem mu před dvěma lety „naservírovala“ příběh, který nemohl odmítnout.

Mladý dokumentarista Jakub Charvát.

Na co či koho se chce student dokumentaristiky v novém filmu konkrétně zaměřit, komentovat nechce. Nerad by na sebe vytipované společnosti upozornil. „Když řeknu moc, přijdu o možnost zachytit realitu,“ vysvětluje pro server Lidovky.cz. Jisté je, že i tentokrát se některé z jeho záběrů budou týkat firmy OVB Allfinanz, která jej za poškození dobrého jména žaluje o sto tisíc korun.

Za dobu, kterou se Charvát sporům mezi finančními poradci a nespokojenými klienty věnuje, sleduje zároveň několik soudních řízení, včetně kauzy Helvag, kvůli níž téměř dva tisíce Čechů přišly o stovky milionů korun. I ta se stane jedním z hlavních témat připravovaného snímku.



Kauza Helvag V roce 1997 začala OVB Allfinanz nabízet produkty švýcarského spolku Helvag, který investoval do realit a steakových restaurací. Minimální vklad byl 200 tisíc korun, dalších deset tisíc korun činil vstupní poplatek. OVB slibovala garantovaný roční výnos ve výši 5,6 procent.

Spolek Helvag ukončil svou činnost v červnu 2001, kdy policie provedla kontroly v sídlech společnosti ve Švýcarsku, Německu, Lucembursku a České republice. Manažeři Helvagu byli obviněni ze zpronevěry, podvodu a praní špinavých peněz. OVB Allfinanz produkty Helvagu sice stáhla z nabídky, stávající klienty ale o problémech s investicemi neinformovala . Ti tak stále posílali pravidelné platby.

. Ti tak stále posílali pravidelné platby. O vklad v celkové hodnotě 300 milionů korun přišla více než tisícovka investorů z Česka. Některé zdroje uvádějí dokonce 700 milionů , které proinvestovaly zhruba dva tisíce lidí.

přišla více než tisícovka investorů z Česka. Některé zdroje uvádějí dokonce , které proinvestovaly zhruba dva tisíce lidí. OVB vystupovala jako zprostředkovatel , což potvrdily i soudy, které v několika sporech vedených proti OVB Allfinanz jak klienty, tak finančními poradci společnost zprostili obvinění.

, což potvrdily i soudy, které v několika sporech vedených proti OVB Allfinanz jak klienty, tak finančními poradci společnost zprostili obvinění. Společnost Helvag založili v roce 1996 bratři Karl-Heinz Klefisch a Peter Klefisch, později je doplnil ještě právník Wolfgang Graf.



Zdroj: iDnes.cz, Investujeme.cz



Chystaný dokument je stejně jako Rada nad zlato školním projektem. Charvát počítá s jeho dokončením v létě nadcházejícího roku, kdy by podle plánu měl ukončit magisterské studium dokumentaristiky na pražské FAMU. Film by se měl následně objevit na internetu, aby před praktikami některých finančních poradců mohl varovat veřejnost. Na rozdíl od prvotního snímku, který se na YouTube objevil neplánovaně, by jej tam Charvát tentokrát rád zveřejnil sám.

Rychle vydělané peníze a život v luxusu

Podle dokumentu Rada nad zlato měli finanční poradci z OVB nabízet lidem nevýhodné smlouvy, ve kterých jim šlo převážně o co největší provizi na úkor dobré rady klientovi. Takzvaný „pyramidový systém“ jim prý navíc umožňoval získat provizi z každé smlouvy uzavřené kolegy, které do firmy sami naverbovali. Tím byli motivováni k uzavírání co největšího počtu smluv za každou cenu.

Vedle nespokojených klientů tak snímek zachycuje i poradce, kteří se nechali zlákat vidinou peněz a snadno dosažitelného luxusu. Udržovat podobnou iluzi jim podle autora dopomáhaly i bouřlivé večírky, jejichž hlavním úkolem byla právě motivace mladých poradců.

Společnosti OVB Allfinanz se ovšem takové znázornění nelíbilo. Že se film podobného typu chystá, vytušili její zástupci ve chvíli, kdy student se svými spolupracovníky a kamerou navštívil jejich centrálu. Výrobu filmu se firma snažila zastavit ještě před jeho vyhotovením. Do filmové školy v Písku, kde tehdy Jakub Charvát studoval, poslala dopis, v němž žádala vedení, aby dokončení filmu zastavilo.

To se ovšem nepodařilo. V momentu, kdy se student pokusil dokument představit na filmových festivalech v Písku a Českých Budějovicích, vstoupili do hry právníci OVB, kteří před každou hlášenou projekcí hrozili žalobami. Pořadatelé nakonec v obou případech couvli a snímek neodvysílali.

Jiný přístup zaujali organizátoři festivalu v pražském kinu Bio Oko, kde se promítaly práce studentů právě z písecké filmové školy. O zrušení neuvažovali a dokument odvysílali. Firma OVB na Charváta následně podala žalobu. Vedle omluvy požaduje rovněž odškodnění sto tisíc korun.