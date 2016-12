Pohraničníci EU prověřují azylanty podle otisků z bomb v Iráku. Němci objevili tři

Získaná data poskytla důležité informace Britům a účinně pomáhají pohraničním strážím dál. V minulém roce od Interpolu získalo přístup do databáze Německo poté, co se stalo cílovou destinací velkého počtu blízkovýchodních uprchlíků. Díky speciálním datům zadrželi Němci od loňského roku tři žadatele o azyl.



Odsoudili už londýnského taxikáře Prvním člověkem odsouzeným díky otiskům prstům nalezeným na bombě v Iráku byl v květnu 2015 londýnský taxikář Anis Abid Sardar. V roce 2007 Sardar v Sýrii pomohl sestrojit čtyři improvizované bomby, z nichž jedna v Bagdádu zabila amerického vojáka Randyho Johnsona. Sardar dva měsíce po útoku podstoupil namátkou důkladnější prohlídku na letišti Heathrow při svém návratu ze Sýrie. Specializovaný protiteroristický analytický tým americké FBI pak našel shodu s otisky prstů nalezenými na dalších bombách, které nevyletěly do povětří hned při útoku.

Informoval o tom zástupce šéfa washingtonské pobočky Interpolu Royce Walters. O taktice hovořil v Budapešti na prosincové konferenci soukromé organizace Borderpol sdružující členy pohraničních služeb z celého světa. Walters však nespecifikoval okolnosti odhalených případů a nechtěla se k nim vyjadřovat ani německá policie.

Americký kriminalista také sdělil, že americké a britské jednotky posbíraly tisícovky otisků z lepicích pásek používaných v improvizovaných výbušných zařízeních. „Když pracujete na hranici, chcete znát takováto data. O to více, pokud se setkáváte s uprchlíky,“ řekl Walters podle serveru Middle East Eye.

Bývalý šéf britské pohraniční stráže Tony Smith potvrdil, že údaje získané na Blízkém východě používala britská policie při olympiádě v Londýně v létě 2012. Prověřovala všechny osoby, které se chtěly jako diváci účastnit olympijských sportovních klání.

„Některým lidem jsme zabránili přiblížit se kamkoliv poblíž olympijských sportovišť,“ řekl Smith, nyní šéf konzultanské firmy Fortinus Global, která radí pohraničním službám. Smith také popisoval, že spousta oficiálních státních agentur o databázi vůbec nevěděla.

„Pokud se snaží dostat do vaší země někdo, jehož otisky prstů byly před několika lety nalezeny na bombě v Afghánistánu, rozmyslíte si, jestli jej vpustit přes hranice,“ vysvětloval Smith.

Zavádějící informace?

Jak stojí v Úmluvě OSN o statutu uprchlíků z roku 1951, státy musí zamítnout uprchlický status všem, kteří jsou podezřelí z vážných zločinů. Tato úmluva je doposud základním kamenem mezinárodního uprchlického práva. Žadatelé ale zároveň nesmějí být vráceni do zemí, ve kterých by jim hrozila těžká újma na zdraví.

Kritici z některých soukromých agentur i akademické sféry ale varují, že data získaná uvedeným způsobem mohou být chybná. Nabádají proto k obezřetnosti v jejich užívání.

Niovi Vavoulová, odbornice na imigrační a trestní právo z londýnské Queen Mary University varuje, že otisky prstů, které nejsou vidět pouhým okem, jsou nejčastějším zdrojem nepřesných důkazů. „Pohraničníci by měli zvážit, jestli využívat této databáze. Podkopává totiž právo uprchlíků získat mezinárodní ochranu a zároveň ovlivňuje presumpci jejich neviny,“ řekla.

Podle neziskové organizace Privacy International monitorující vládní narušování lidských práv nejsou data získaná z bombových zařízení dost vypovídající a mohou vést k nedorozuměním. „Žadatelé o azyl musí obecně poskytovat velmi podrobná data, což je samo o sobě znepokojující. O to horší je, že je využíváno k vynucování práva,“ uvedla Alexandrine Pirlot do Corbinová z neziskové organizace pro Middle East Eye. Ohrožuje to podle ní svobodu a důstojnost uprchlíků.