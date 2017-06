Komunismus byl svobodnější a Herman je vlastizrádce, tvrdí pohraničníci, jimž děkoval Zeman

Klub českého pohraničí tento týden na svém webu zveřejnil trojici otevřených dopisů namířených proti šéfovi resortu kultury. Adresátem prvního je Herman (zde), zbylé dopisy spolek určil předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi (zde a zde). Spolek žádá ministrovu rezignaci. Podat by jim měl kvůli tomu, jak se při květnových interpelacích opřel do KSČM. Podle ministra je totiž ostudou české politiky, že komunisté zasedají v parlamentu. Klub dále rozpálila Hermanova účast na Sudetoněmeckých dnech předminulý víkend.

„Nenávistné vystoupení Daniela Hermana na půdě parlamentu, v němž hrubě urazil nejen Vojtěcha Filipa, ale i značnou část českého národa, jasně svědčí o tom, že ministr Herman nejenže nezná dějiny Československa, ale neví nic ani o principech demokracie!,“ uvedla olomoucká organizace Klubu českého pohraničí v jednom z dopisů premiérovi. V dopisech se pohraničníci otřeli i o vicepremiéra Pavla Bělobrádka, jehož Herman na Sudetoněmecké dny provázel. „Upozorňujeme Vás, že aktivity Daniela Hermana i Pavla Bělobrádka se rovnají vlastně vlastizradě!,“ napsali premiérovi.



Klub českého pohraničí je spolkem zastřešujícím bývalé členy Pohraniční stráže, což byla před rokem 1989 ozbrojená složka spadající pod ministerstva vnitra. Jejím úkolem bylo zabránit, aby českoslovenští občané opustili zemi. Při pokusu o překročení státní hranice tak zemřelo na 450 civilistů. Klub českého pohraničí v současnosti platí za strážce odkazu Pohraniční stráže, obhajuje komunistický režim a staví se za KSČM.

Výzvu k odvolání Hermana podporuje i šéf spolku, ministra nechala chladným

Současné vystupování olomoucké pobočky svazu proti ministru Hermanovi není izolovanou aktivitou. Má podporu předsedy Národní rady Klubu českého pohraničí Rudolfa Peltana. „Plně souhlasím s obsahem otevřených dopisů premiérovi vlády. Obsahy obou plně korespondují s kritickým hodnocení počínání místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka i ministra Daniela Hermana týkající se již delší dobu jejich vztahů k Sudetoněmeckému landsmanšaftu a jeho požadavkům,“ sdělil serveru Lidovky.cz Peltan.

Pohraničníci jako extremisté Ačkoliv se Klub českého pohraničí těší sympatiím prezidenta Zemana, bezpečnostní složky před ním naopak varují. Hospodářské noviny upozorňují, že aktivity klubu monitoruje BIS i ministerstvo vnitra. Resort dokonce zahrnul klub do své zprávy o extremismu.

Ve zprávách BIS i resortu vnitra se pohraničníci objevily v letech 1995, 2003 či 2012. "Podobné akce jsou rizikové vzhledem k možnosti skryté propagace myšlenek radikálního komunismu a ovlivňování žáků ideologií neslučující se s demokratickými principy ČR," uvádí komentovalo třeba ministerstvo snahu klubu o vzdělávání dětí.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka na výzvu veřejně nereagoval. Ministra kultury pak psaní nechala chladným. Podle svých slov nevidí důvod reagovat na uskupení, která se hlásí k „ostudné“ železné oponě. „Jako vládní činitel a politik i jako občan ČR dodržuji zákony naší demokratické země, tudíž i zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu. Velice si vážím všech, kteří se nyní, v demokratických dobách, starají o bezpečnost naší země i celého Schengenského prostoru,“ sdělil ministr kultury serveru Lidovky.cz.

Ostrá slova Klubu českého pohraničí namířená na Hermana souzní s názorem prezidenta Zemana. Ten je dlouhodobě známý tím, že šéfa resortu kultury „nemusí“. Jejich vztahy se vyhrotily loni na podzim kolem hádky, zda Zeman kvůli schůzce Hermana s tibetským duchovním vůdcem dalajlámou vyřadil ze seznamu návrhů na státní vyznamenání Hermanova strýce Jiřího Bradyho. Prezident Hermana kvůli schůzce opakovaně v médiích kritizoval.

Klubu českého pohraničí jsem poslal pozdravný dopis, prohlásil Zeman

„Poškodil zájmy svého státu a jednal proti usnesení své vlády, protože jeho touha být i nadále ministrem kultury bude silnější než cokoli jiného,“ řekl třeba Zeman loni v listopadu Parlamentním listům. Zeman rovněž Hermana nazval lhářem a odmítl jeho tvrzení, že vyznamenání Bradyho podmínil tím, že se ministr s dalajlámou nesejde.

Prezident Zeman upozornil veřejnost na Klub českého pohraničí minulý týden, kdy se v rozhovoru pro TV Barrandov otevřelo téma účasti českých představitelů na Sudetoněmeckých dnech. Podle prezidenta by bylo spíše na místě, aby na takových akcích českou stranu reprezentovaly spíše krajanské spolky. „Například s kruhem Českého pohraničí, kterému jsem nedávno poslal pozdravnej dopis,“ řekl prezident v pořadu.

Proč Zeman vůbec spolku zaslal pozdravný dopis lze jen spekulovat. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček nechal dotaz serveru Lidovky.cz bez konkrétní odpovědi. „Pan prezident se k tématu vyjádřil v rozhovoru pro TV Barrandov. Více nemám co dodat,“ sdělil Ovčáček.

Komunistický režim byl humánnější, efektivnější a svobodnější, říká předseda pohraničníků

Šéf klubu českého pohraničí řekl, že prezident v dopise ocenil snahu klubu interpretovat dějiny pravdivě a nezkresleně. Co to přesně znamená, vysvětlil Peltan serveru Lidovky.cz. „Objektivní výklad českých a československých dějin a spravedlivé ocenění budovatelského díla československého lidu ve společném státě Čechů a Slováků,“ uvedl. Peltan pak otevřeně sdělil, že minulého režimu si cenní mnohem více než současného demokratického zřízení.

„Jestliže porovnáme celkovou politickou, ekonomickou či sociální situaci v Československé socialistické republice před rokem 1989 se současnou politickou, ekonomickou či sociální situací ve stávající České republice, tak dle mého a nejen mého přesvědčení, byla situace před rokem 1989 humánnější, efektivnější a svobodnější,“ sdělil serveru Lidovky.cz.

Historici přitom nad sbližováním hlavy demokratického státu a takového spolku kroutí hlavou. „Jsou to lidé, kteří popírají zločiny komunismu, zabíjení na hranicích označují za legitimní a legální zákroky. Je to absurdní v situaci, kdy tady máme zákony, které jasně říkají, že to bylo zločiny,“ řekl serveru Lidovky.cz na adresu klubu historik Pavel Blažek. Zeman podle jeho soudu dopisem spolku nadbíhá extremistickým voličům.