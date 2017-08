HRUŠKA: Euro vláda nechce. Být u toho by se jí ale líbilo

Sakra, švagrová, tady by bylo pěkný beobachtungštele neboli pozorovatelna. Anóbrž rozhledna, dodala. Prdlačky! Rozhledna je pro civilisty, ale pozorovatelna, anóbrž beobachtungštele, je pro vojsko, pro vojsko, který je ve válce a sleduje pohyby nepřítele! Jestli premiér Bohuslav Sobotka četl Postřižiny Bohumila Hrabala, nevíme. Vypadá to ale, že se nápadem strýce Pepina inspiroval.

Pozorovatelskou židličku chce nechat pro českého zástupce nainstalovat na striktně uzavřených jednáních klubu ministrů zemí eurozóny. Sobotka se s nápadem vytasil na středečním jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který mu v Salcburku udělil audienci v přestávce mezi jednáním s rakouským kancléřem Christianem Kernem a návštěvou klavírního recitálu.



Sobotka prokázal, že žádný civilista opravdu není. Jakápak rozhledna! Když se za zavřenými dveřmi diskutuje o hlubší integraci EU, chceme být u toho. Chceme sledovat pohyby nepřítele. Jak si to ale má Macron přebrat, když premiér v květnu tvrdí, že musíme mít termín pro přijetí eura, a teď zase obrací s tím, že potřebujeme ještě chvíli růst? Když Sobotka prohlásí, že není jediný důvod, proč do eurozóny nevstoupit, aby pak dodal, že chybí politická vůle? Vstoupit do klubu zemí platících společnou měnou chceme. Ale jen zadními vrátky.

Macronovi se prý nápad líbí, je pro „trvalý dialog“ se zeměmi, které euro nepřijaly. Což je jen hezký diplomatický výraz pro přání, kterým se nikdo zabývat nebude. Být francouzský prezident znalec Hrabalova díla, možná by Sobotkovi mezi čtyřma očima ocitoval jinou pasáž z Postřižin: „Hrajte si, na co chcete, ale potichu!“