Pokračování kultovní Cornetto trilogie? Pegg a Frost natáčejí hororovou komedii

Simon Pegg a Nick Frost jsou i mimo plátno velcí kamarádi. Založili si spolu produkční společnost Stolen Picture. Slaughterhouse Rulez bude prvním filmem Stolen Picture a zároveň první filmovou spoluprácí Pegga a Frosta po snímku Na konci světa z roku 2013.

Vítejte na elitní internátní škole, které se přezdívá Jatka (Slaughterhouse), protože zde vládnou poněkud jiné zákony, než na ostatních školách. Starší žáci terorizují mladší a dochází k fyzickým bitkám. Žáci mají i něco jako bojový klub, kde tyto potyčky dostávají soutěžní rámec. Do školy přichází hlavní hrdina Don Wallace. Musí si projít školními rituály a zkouškou bojem, než je mu povoleno zapojit se do chodu školy. To ale není vše - díky podivným okolnostem se na školním pozemku objeví hluboká díra v zemi vypustí do světa nemyslitelné zlo. Obklopeni monstry budou studenti ještě rádi, že mají bojovou průpravu.

Cornetto trilogie je série komediálních filmů od režiséra Edgara Wrighta (jinak také Ant-Man nebo Tintinova dobrodružství), kde si Frost s Peggem vždy zahráli hlavní role. Filmy spojuje ústřední motiv kornoutu zmrzliny, který se ve všech třech opakuje. Snímek Soumrak mrtvých (Shaun of the Dead, 2004) byl hororovou komedií o tom, jak se s invazí zombie vyrovnávají na britském venkově. Film zároveň parodoval jiné horory s nemrtvými, které se braly příliš vážně. Jednotka příliš rychlého nasazení (Hot Fuzz, 2007) vypráví příběh dokonalého policisty, na kterého žárlí podřízení i nadřízení. Je tak převelen do zdánlivě ospalého městečka, o kterém si jeho nadřízení myslí, že ho pohltí svou nudou. Série vražd na sebe ale nenechá dlouho čekat. Snímek U konce světa (The World ́s End, 2013) je zachycením snahy party kamarádu dokončit Zlatou míli - událost, kde si předsevzali dát si pivo v každé místní hospodě. Jejich snahu ale naruší roboti, kteří jsou až příliš podobní lidem.