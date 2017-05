Pokud Babiše neobviní, voliče neztratí, míní specialista na volební průzkumy

LN: Čekal jste třeba před měsícem, že vypukne vládní krize?

Očekával jsem to později. Myslel jsem si, že postup kolem případů Andreje Babiše bude jiný. Že nejprve sněmovna projedná dopis pana Babiše, ve kterém se k daným věcem měl vyjádřit. Že nad takovým vysvětlením pravděpodobně vyjádří nespokojenost a teprve potom spor vygraduje. Jenže namísto sněmovny převzal iniciativu premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), jehož strana minulý čtvrtek ráno (kdy vyzval ministra financí Andreje Babiše, aby vysvětlil nejasnosti kolem svého podnikání – pozn. red.) publikovala seznam 22 dotazů na předsedu hnutí ANO. Od té chvíle až do úterního oznámení demise určoval noty vyjednávání pan premiér.

LN: Proč podle vás předseda vlády takto postupuje? Jaké pro to mohl mít pohnutky?

Pohnutky nevidím a nerozumím tomu. Rozhodně se nechci pasovat do role, že bych rozuměl pohnutkám toho či onoho politika. Je ale zřejmé, že celá akce pochází z hlavy pana premiéra či velmi úzkého kruhu jeho poradců. Jeho postup zaskočil vedení sociální demokracie, nečekal to pan prezident ani zbytek politické sféry – a ­vlastně ani veřejnost. Nevím, jestli má pan Sobotka připraveny další strategické kroky a pokračování, netroufám si říct.

LN: Jakým způsobem to mohou občané hodnotit?

To je dobrá otázka, na kterou bohužel neznám odpověď. Vždycky je to tak, že když se udá něco naprosto nečekaného, jakékoliv prognózy dalšího dění stojí na vodě. Nyní je třeba vyčkat, co se urodí v hlavách veřejnosti. Může to mít dopad na stranické preference. Už vůbec nevíme, jak na to pak zareaguje pan prezident. Co se však jeví jako pravděpodobný vývoj, je, že tento krok poškodí preference ČSSD. Pokud samozřejmě pan premiér nepředstaví nějaký nečekaný plán, který nastalou situaci nějak převrátí. Zatím ten plán nevidím.

LN Co tedy vládní krize kvůli kauze okolo Andreje Babiše může nadělat s preferencemi stran?

Pokud by to dopadlo tak, že sociální demokracie žádný chytrý, připravený plán nemá, nahrálo by to stranám, které jsou vůči ČSSD kritické. Z jedné strany KSČM, která by mohla získat část příznivců. Z druhé strany hnutí ANO, ale i systémoví kritici, tedy ODS a TOP 09. Pravděpodobně by z krize mohla vytěžit body i SPD Tomia Okamury.

LN Může ještě něco oslabit ANO a nakopnout tradiční strany, aby trochu umazaly ztrátu na hlavního favorita průzkumů?

Kdyby byl Andrej Babiš z něčeho obviněn policií, pravděpodobně by to hnutí ANO významně poškodilo. Do voleb se může stát ledacos. Tendence preferencí ČSSD je ale sestupná, už se objevují čísla kolem dvanácti procent. Spíš bych řekl, že pokud se nestane něco velmi podstatného, sociální demokracie míří někam do okolí deseti procent.