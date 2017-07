Honička s motorkářem v Praze skončila nárazem do policejního auta a těžkým zraněním

Po policejní honičce v pražském Těšnovském tunelu došlo k nehodě mezi osobním autem a motocyklem. Nehoda skončila těžkým zraněním motocyklisty. Tunel je dočasně uzavřen, a to od 14:08. Předpokládanou obnovu komunikace nelze zatím určit, stane se tak ale až po odstranění všech následků po události. Na místě zasahovali i hasiči z centrální stanice.

Příspěvek sdílený Redakce Tisen (@tisen.tv), Čec 16, 2017 v 5:33 PDT

Událost se odehrála přibližně pět minut po čtrnácté hodině odpoledne v oblasti pražských Holešovic, kdy si policejní jednotky všimly motorkáře, kterému podle jejich informací měl být vysloven zákaz řízení motorových vozidel. „Chtěli motorkáře zastavit a zkontrolovat. S tím, že motorkáři pokynuli k zastavení. Ten před nimi začal ujíždět,“ vysvětlil události nehody tiskový mluvčí policie Tomáš Hulan. Motorkář ujížděl ulicí Argentinskou, kolem Ministerstva dopravy až do Těšnovského tunelu směrem na Sokolovskou ulici.

„Na konci tunelu ve směru na Prahu 8 byl vytvořen zátaras služebním dopravním prostředkem - motorovým vozidlem. Z dosud provedeného vyšetřování vyplývá, že řidič motocyklu do tohoto zátarasu naboural. Zatím se ale nezjistila brzdná dráha vozidla. Z toho vyplývá, že řidič do policejního auta naboural v plné rychlosti,“ řekl pro Lidovky.cz Hulan.



Jedná se tedy o policistům známého třicetiletého muže, kterého opakovaně kontrovali. Policejní mluvčí rovněž potvrdil, že byl muži čtyřikrát vystaven zákaz řízení motorových vozidel, z nichž dva již uplynuly. Další ale trvá až do podzimu letošního roku, na nějž by měl navazovat v pořadí již čtvrtý zákaz. Ten by měl trvat až do roku 2019. Řidič tedy podle slov policie na motocyklu neměl, co dělat.

Na místo nehody byly záchrannou službou vyslány dvě posádky záchranářů, jedna lékařka a inspektor. „Při nehodě byl řidič motocyklu pro mnohačetná zranění odvezen do Vinohradské nemocnice,“ řekla pro Lidovky.cz tisková mluvčí záchranné služby. Převezen byl na anesteziologicko-resustitačním oddělení. Jedná se o vážná poranění.

Nebyl však jediným ošetřovaným na místě. Ošetřováni byli i dva muži s lehčími poraněními, kteří jsou dále ošetřování podle informací záchranné služby v Motolské nemocnici.