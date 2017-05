Policejní superauto za více než 3 miliony havarovalo. Řidič zkolaboval

„Podle zjištěných prvotních informací policista v důsledku náhlého vážného zdravotního stavu přestal ovládat vozidlo, sjel mimo komunikaci, kde následně havaroval do stromu. Lékař posléze u řidiče potvrdil náhlou zdravotní indispozici,“ sdělila serveru iDnes.cz policejní mluvčí Štěpánka Komárová.

Dva lidé se při havárii na Brněnsku zranili. „Bližší okolnosti této havárie nyní zjišťují policisté z oddělení dopravních nehod, proto v tuto chvíli nemůžeme sdělovat žádné další podrobnosti,“ uvedla mluvčí.

Policie dostala hybridní vůz k testování v první polovině května, jezdí především po jihomoravských rychlostních silnicích. Auto má zapůjčené na šest měsíců nebo do ujetí 20.000 kilometrů, podle toho, co nastane dřív.

Policii poskytla vůz do dočasného užívání společnost BMW Group ČR, slavnostně ho předala ve středu 10. května. Policie ho má zapůjčený na šest měsíců nebo do ujetí 20 tisíc kilometrů, podle toho, co nastane dřív.



Cena BMW i8 se ve standardní výbavě pohybuje kolem tří a půl milionu korun. Automobil je schopný na elektromotor dojet zhruba 30 kilometrů, následně se automaticky přepne na spalovací motor, který umožní celkový dojezd až 600 kilometrů. Maximální rychlost uvádí výrobce 250 km/h, během jízdy na elektřinu 120 km/h, přičemž „z nuly na sto“ zrychlí za 4,4 sekundy.