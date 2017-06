Policie stíhá aktivistu, jenž nazval Šlachtu ušatým traktoristou. Je to pomsta, míní

Policie obviňuje Zeleného, že měl na internetu šířit komuniké po pokusu o zapálení policejního auta na Litvínovsku v lednu 2014. Za žhářským útokem stejně jako za textem stojí anarchistické hnutí Sítě revolučních buněk, jejímž nejvýraznějším členem je Lukáš Borl. V komuniké anarchisté obhajovali motivy k činu, stejně jako se vymezili vůči stávajícímu politickému režimu. Komuniké se po útoku objevilo na webu greenaction.cz, kde ho měl podle policie zveřejnit právě aktivista Zelený.

„Publikováním komuniké prezentoval ideologii hlásající zášť, nenávist a vyzývající k násilí proti určitým skupinám osob vymezených na základě příslušnosti k ekonomicko-společenské třídě, otevřeně a radikálně vystupující proti ústavnímu zřízení, principům liberální a pluralitní demokracie,“ stojí v obvinění, do něhož server Lidovky.cz nahlédl.

Zeleného stíhá Národní centrála proti organizovanému zločinu od minulého týdne, aktivistovi hrozí za podporu a propagaci a hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka v krajním případě až 10 let vězení.

Stíhání příchylnosti ke krajně levicovému či anarchistickému myšlenkovém proudu není v České republice zrovna obvyklé. Kriminalisté se dosud soustředili především na jedince či skupiny hlásící se k neonacismu, levicové radikály za jejich názory podle dostupných informací zatím policie nevyšetřovala. „Nevím, jestli je to úplně poprvé. Ale já si jiný případ nevybavuji, kdy by policie někoho stíhala za projev podpory vůči levicovému hnutí,“ sdělil severu Lidovky.cz advokát Robert Cholenský, který Zeleného zastupuje.

Klient komuniké nezveřejnil, upozorňuje advokát

Aktivistův právní zástupce podal proti obvinění v pondělí stížnost. Klíčovým argumentem je, že aktivista text vůbec nezveřejnil. Web měl mít totiž více administrátorů. Policie přitom podle Cholenského nedoložila, že komuniké Sítě revolučních buněk pověsil na web právě Zelený. „Podstatné je říct, že klient to komuniké nezveřejnil,“ podotkl advokát.

Cholenský pak upozornil, že zmíněné uskupení lze jen těžko považovat za hnutí. Jednak podle jeho mínění ho představuje pouze Borl, jednak myšlenky Sítě revolučních buněk nemíří proti lidem, ale proti režimu jako takovému. „Není naplněn ani zákonný znak hnutí směřujícího k potlačování práv a svobod člověka, neboť prohlášení směřuje primárně proti státu, státnímu zřízení a jeho represivním složkám – policii,“ napsal Cholenský do stížnosti, o níž nyní rozhodne státní zástupce.

Spolu se Zeleným kriminalisté stíhají další tři lidi za šíření dalších textů Sítě revolučních buněk. Skupina má mít vedle zapalování policejních aut na svědomí i útoky proti pražské restauraci Řízkárna. Zeleného přitom policie obvinila více než tři roky poté, co se komuniké obhajující pokus a zapálení vozu policie na Litvínovsku na internetu objevilo. Podle Cholenského se policie mstí za to, jak Zelený v minulosti Šlachtu veřejně zesměšnil. „Myslím si, že to je hrubě účelové. Prostě policie se mu mstí,“ míní advokát.

‚Ušatý traktorista, odbor teroristů a extrémistů a Zdar, útvare!‘

Pozornost veřejnosti na sebe totiž aktivista vystupující pod pseudonymem Tomáš Zelený obrátil v minulých dvou letech, když popisoval své zkušenosti s tehdejším Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu. Jednotka ještě pod vedením Roberta Šlachty ho prověřovala kvůli jiné trestné činnosti levicových aktivistů, do níž se měl Zelený zaplést. ÚOOZ přitom tehdy aktivistu z ničeho neobvinil, naopak měl k němu podle jeho názoru přistupovat šikanózně, nepřiměřeně dlouho mu zadržoval zabavené věci a vůbec mu postavení podezřelého účelově znepříjemňoval.

Zelený tyto ústrky popisoval na svém blogu nebo v časopise Nový prostor. K vyšetřovatelům nepřistupoval s respektem ani v oficiální komunikaci s policisty, kteří ho prověřovali. Komunikaci s nimi začínal slovy Zdar, útvare!, ÚOOZ nazval Útvarem pro organizování odhalovaného zločinu, příslušný odbor překřtil na odbor teroristů a extrémistů a v případě Roberta Šlachty se otřel o jeho vizáž. „Opravdu nemohu za to, že Šlachta se sám v rozhovorech chlubil, jak jezdil traktorem a tomu s těma ušima,“ uvedl třeba Zelený. Za své výstřelky dostal od policie loni v červenci pokutu osm tisíc korun, na což tehdy upozornil server Lidovky.cz.

Okresní soud v Mostě ale loni v září pokutu zrušil. Soudce argumentoval, že policie udělenou pokutu řádně neodůvodnila. Některé výroky Zeleného, za nějž ho chtěla pokutovat, pak byly podle soudu promlčené. Aktivista je totiž pronesl více než rok předtím, než mu policie sankci uložila. „Uplyne-li od jednání doba delší než jeden rok, nepřichází uložení pořádkové pokuty v úvahu,“ vysvětlil soud, na jehož závěry upozornil server Aktuálně.cz.