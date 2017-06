Policistu černé pleti postřelil jeho bílý kolega. Bál se prý o svou bezpečnost

Dočasný šéf saintlouiské policie Lawrence O’Toole v sobotu vysvětlil, že celý incident začal pronásledováním ukradeného auta, ze kterého lupiči dvakrát po policistech vystřelili. Poté, co se policistům podařilo automobil zastavit, byl jeden z podezřelých zasažen do nohy a zatčen, druhý se dal na útěk a třetího policisté hledali.



Osmatřicetiletý policista byl mimo službu, když zaslechl rozruch nedaleko místa svého bydliště. Rozhodl se běžet k místu činu se svou služební pistolí ve snaze pomoci svým kolegům z policejního sboru.



V momentě kdy dorazil na místo, dva přítomní důstojníci mu okamžitě nařídili, aby si lehl na zem. Poté, co jej poznali, řekli mu, ať si stoupne a jde k nim. Policista tak učinil a začal se přibližovat ke strážníkům. V tu chvíli na místo dorazil třetí policista a vystřelil po přibližujícím se strážníkovi. Podle policie jej „zjevně nepoznal“, uvedl the Guardian.

Policejní oddělení v sobotu odmítlo sdělit jména strážníků zákona, kteří byli donuceni vzít si rutinní pracovní volno, zatímco se celá věc vyšetřuje.

Policie popsala policistu tmavé pleti jako veterána oddělení, který na místě pracuje přes 11 let. Policista byl po převezení do nemocnice ošetřen a propuštěn. Strážník, který jej postřelil pracuje na oddělení osm let.

Neměl důvod k obavám

Právník černého policisty Rufus J. Tate Jr. zpochybňoval v sobotním rozhovoru pro místní televizi výpověď policisty, že by svého kolegu postřelil, protože se bál o svou bezpečnost.

„V policejní zprávě, která je v tuto chvíli k dispozici, není žádný popis hrozby,“ uvedl Tate. „S tím máme velký problém. Byla o tom veřejná debata po poslední dva roky. Jakoby se černých mužů měl někdo automaticky bát,“ dodal policistův právník.

Problémy mezi policisty a afroamerickou komunitou vyvrcholily před třemi roky v tříměsíční protesty právě na předměstí Saint Louis ve Fergusonu. Policista bílé pleti tehdy zastřelil neozbrojeného mladíka Michaela Browna. Strážník, který následně policejní sbor opustil nebyl z ničeho obviněn, což vedlo ještě k vyššímu napětí.

Podle statistik FBI se střelba policisty na policistu objevuje velmi zřídka i vzhledem k vypjatým a často zmatečným situacím, ve kterých se policisté ocitají. Podle dostupných dat z roku 2013 zemřeli pouze dva strážníci zaviněním jiného policisty při přestřelce.