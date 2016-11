Poslanci navrhují trestný čin hanobení prezidenta. Doba je vůči němu brutální, míní Benešová

Podle 64 poslanců, kteří návrh předložili, není „postih za takový trestný čin nijak drakonický, je spíše výchovného charakteru.“

„V současné době jsme stále častěji svědky urážek hlavy státu, státních symbolů, avšak adekvátní ochrana zde chybí a proto je třeba onu již zmiňovanou a přetrženou kontinuitu ochrany prezidenta republiky v rovině práva veřejného opět do právního řádu začlenit,“ píší poslanci v návrhu.



Novela, iniciovaná komunistickým poslancem Zdeňkem Ondráčkem by měla „excesům na adresu prezidenta republiky, k jeho hrubým veřejným urážkám“ zabránit. Za ČSSD ji podepsali například Vítězslav Jandák, Jaroslav Foldyna, Stanislav Huml, Jaroslav Zavadil a Marie Benešová, za hnutí ANO Bronislav Schwarz, Jana Lorencová, Zdeněk Soukup a Stanislav Berkovec. Z KSČM připojili podpis i její předseda Vojtěch Filip a šéf komunistických poslanců Pavel Kováčik. Úsvit reprezentuje mimo jiné předseda jeho frakce Marek Černoch.

“Doba, která je vůči současnému panu prezidentovi brutální, vyžaduje, aby se tento bod do zákona vrátil. Už nejde o vtipy, ale sprostotu,“ řekla serveru Lidovky.cz poslankyně Marie Benešová. Podle ní je nesouměřitelné, aby například úředníci a soudci byli chráněni, kdežto prezident nikoliv.



“Pan prezident je nedostatečně chráněn. Není možné, aby na něj házeli vajíčka, nosili mu exkrementy na Hrad a psali o něm sprostoty,“ uvedla. Demokratické právo vyjádření vlastního názoru lidem neupírá, měl by však vždy být soudný a v rámci určitých mezí.



Podobně reaguje i poslanec sociální demokracie Vítězslav Jandák. „Prezident by měl být „svatý“, jenže v dnešní době už není in jej podporovat. Kdo tak dělá, je pak automaticky označovaný za pitomce, venkovana a ještě hůře. To už není kritika, ale protizemanovská kampaň.“

Zdali již došlo k překročení pomyslné hranice a ke znevážení hlavy státu by měly posuzovat soudy. Podle Benešové je nesmyslitelné, aby trestní řízení s pachatelem inicioval samotný prezident. „Orgány činné v trestním řízení si toho budou muset všimnout a vyhodnotit to sami,“ dodala Benešová



Návrat do minulosti

Miroslav Kalousek se k návrhu vyjádřil na Twitteru slovy: „Je ve vlastním zájmu M.Zemana, aby se to nikdy neschválilo. On sám by byl v konfliktu se zákonem minimálně jednou týdně.“

Podle důvodové zprávy návrhu „všechny trestní zákoníky chránily prezidenta republiky“. Ochrana hanobení prezidenta byla zrušena v roce 1994. Poslanci, kteří návrh předložili, se domnívají, že návrh výše trestu má „výchovný charakter“ a „předpokládá se pozitivní celospolečenský dopad.“

Předkladatelé poukazují taky na nizozemský příklad - platnost zákona z 19. století o urážce majestátu. „Například dne 14. července 2016 uložil nizozemský soud vězení v délce 30 dní pisateli hanobného článku na facebooku na adresu královské rodiny. Obdobně chrání zákony v jiných evropských zemích jak představitele monarchií, tak prezidenty či ústavní činitele,“ píše se v důvodové zprávě.

Podle mluvčího hradního Jiřího Ovčáčka „nebude prezident vstupovat žádným prohlášením do projednávání novely trestního zákoníku.“