‚Uvidíme se později‘. William a Harry promluvili o rozloučení s princeznou Dianou

PRAHA Britští princové William a Harry dodnes litují, že poslední rozhovor s jejich matkou princeznou Dianou byl příliš rychlý a zoufale uspěchaný. Poprvé po dvaceti letech princové v novém dokumentu otevřeně promluvili o smrti své matky, ale také o tom, jakým byla rodičem.

Princ Harry, kterému bylo 12 let, když princezna Diana zahynula, uvedl v interview pro ITV, že si do konce života bude vyčítat, „jak krátký ten rozhovor byl.“ Dokument, který připravila televize ITV, má být vzpomínkou na princeznu Dianu a byl vytvořen u příležitosti dvaceti let od její smrti, píše britská BBC.



William i Harry v dokumentu vyprávějí, že princezna Diana byla „zábavným“ rodičem. Ponoukala je k tomu, aby byli nezbední, nebo jim potají nosila sladkosti. „Byla skrz naskrz úplným dítětem. Říkala mi: ‚Zlob, jak chceš. Ale nikdy se nenech chytit.‘“ vypráví v dokumentu princ Harry.

Podle prince Williama bylo pro Dianu nejzábavnější přivádět chlapce do trapných situací. „Jednou, když jsem přišel domů ze školy, zařídila, aby u nás na schodech čekaly modelky Cindy Crawfordová, Christy Turlingtonová a Naomi Campbellová. Bylo mi asi dvanáct nebo třináct a měl jsem jejich plakáty na zdi v pokoji. Pamatuji si, že jsem zrudl, nevěděl co říct a pak jsem snad zakopl na schodech. Milovala, když nás mohla uvádět do trapných momentů,“ vzpomíná William.



Poslední hovor

Princ v dokumentu popisuje také poslední telefonický rozhovor se svou matkou před její smrtí. Ten den si princové užívali zábavu se svými bratranci v Balmoralu ve Skotsku.

„Harry a já jsme oba dva byli extrémně nedočkaví, abychom se rozloučili, řekli jí ‚uvidíme se později‘. Kdybych tehdy tušil, co se stane, určitě bych nebyl tak lhostejný.“ Princ si poslední slova své matky pamatuje, ale odmítl je říci na kameru.

„Pro mě a pro Williama byla prostě tou nejlepší matkou, jakou jsme mohli mít,“ řekl princ Harry. „Bylo to těžké a těžké to bude i nadále, není dne, kdybychom si nepřáli, aby byla opět s námi.“

Diana podle princů chápala, že reálný život se odehrává za zdmi paláce. V dokumentu jsou vidět i doposud nepublikované fotografie princů s Dianou. William a Harry prochází v pořadu album a sdílí vzpomínky na svou matku z dětství, hovoří ale také o její celosvětové image a vlivu jako bojovnice v kampaních pro bezdomovce, či oběti AIDS.

Princezna Diana zahynula během dopravní nehody v Paříži 31. srpna 1997. Princi Williamovi bylo v tu dobu 15 let, Harrymu 12. Sám Harry v dokumentu potvrzuje, že vzpomínky jsou pořád citlivé a živé.

„Chtěli jsme, aby její dědictví žilo v naší práci a cítíme, že tohle je správná cesta, jak to udělat,“ uvedl princ William s tím, že účast v pořadu byla nejen znepokojující, kvůli syrovosti vzpomínek, ale byla také léčivým procesem.