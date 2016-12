Povinnou maturitu z matematiky budou mít jen gymnázia a lycea

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) novinářům řekla, že neuspěla s návrhem, aby u maturity předvedli povinně své znalosti matematiky i studenti odborných škol. Do února má přinést návrh zohledňující připomínky ministrů.

Valachová navrhovala, aby odborné školy a učňovské školy zavedly povinnou maturitu z matematiky od roku 2021/2022 nebo až od školního roku následujícího. Netýkalo by se to zdravotnických a sociálních oborů a také uměleckých škol. Rozprava na vládě podle ministryně přinesla všechna možná stanoviska a Valachová nepředpokládá, že by na návrhu něco zásadního měnila. Plánuje ale v lednu uspořádat ještě jeden kulatý stůl s odbornými asociacemi ve školství.