Učitelky v Praze ztratily tři děti. Neznaly je jménem a zalarmovaly je až odložené batohy

Pátrání policie - ilustrační foto | foto: Robert Sattler, Lidovky.cz

PRAHA Desítky pražských policistů a také městští strážníci ve čtvrtek kolem poledne pátrali po dvou dívkách a jednom chlapci ve věku, tři, čtyři a pět let, kteří se ztratili učitelkám z mateřské školky v lesoparku Cibulka. Děti se našly zhruba po půlhodině, vyšetřování ale ukázalo, že učitelky neznaly jména dětí a policii zavolaly až desítky minut poté, co zjistily, že jim děti chybějí. Na webu to v pátek oznámil mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Policie věc nadále vyšetřuje. „Prioritně musí policisté dojít k závěru, zda se učitelky dopustily něčeho protiprávního, tedy přestupku, nebo trestného činu. Stran prošetřování také zatím pracujeme s možností, že událost ve finále nebudou řešit policisté, potažmo správní orgány či soudy, ale jiné kompetentní orgány,“ uvedl mluvčí.

Vědí, co je zdravé, ale chovají se jinak. Místo ovoce jedí české děti kompot Policisté k ohlášenému pohřešování tří dětí vyjížděli do ulice Naskové v Praze 5. Na místě podle Hulana zjistili, že učitelky zmizení dětí zaregistrovaly, až když si všimly tří odložených batohů, a ohlásily ho po desítkách minut pátrání na vlastní pěst. Kvůli rozlehlosti lesoparku na místo dorazili také pátrači krajského ředitelství, kteří podle mluvčího vyjíždějí k vůbec nejdůležitějším případům pohřešování, připravený vrtulník nakonec nebyl potřeba. „Všichni ́drobci ́ byli v době nálezu nazí, protože jim prý bylo horko. Některé své svršky děti třímaly v ručičkách, jiné policisté našli cestou lesem zpět do školky,“ napsal Hulan. Bylo podle něj štěstí, že děti nenapadlo jít se v parném dni koupat do rybníčku, nedaleko kterého se našly.