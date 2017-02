Za Zemana, Trumpa i Putina. V Praze proběhne setkání na podporu tří prezidentů

Podle iniciátorů mají zmiňované hlavy států mnoho společných znaků. Zmiňují například osobní statečnost, obranu proti islamizaci, odmítavý postoj k Novému světovému řádu (konspirační teorie, která tvrdí, že malá skupina mezinárodních elit kontroluje a manipuluje vlády, průmysl a mediální organizace po celém světě – pozn. red.) či neustále čelí „pomlouvačným útokům ze strany veřejnoprávních médií, multi-kulti fašistů, zkorumpovaných rusofobů a vlastizrádců usilujících o rozpoutání světové války a likvidaci národů“.

Přáli by si proto, aby prezidenti našli společnou řeč a tím se tak zasadili o světový mír. „Období konfrontace patří do minulosti. Je největší čas, aby světové velmoci začaly spolupracovat,“ řekl serveru Lidovky.cz jeden z organizátorů Oldřich Lukáš.

Trump a Putin jako „představitelé opačných pólů“

Česká republika podle něj nestojí na vlastní nohách. „Musíme ukázat, že nepatříme na Západ, ani na Východ. Patříme všem lidem dobré vůle, kteří chtějí nějakým způsobem zajistit naší budoucnost bezpečnou a prosperující,“ uvedl s tím, že jestli chce Česko být ve světě respektovanou zemí, musí se snažit spojovat zdánlivě nespojitelné protiklady.

„Proto symbolicky děláme tuhle akci, kdy podpoříme Trumpa jako reprezentanta jednoho vidění světa, Putina jako představitele opačného pólu a Zemana jako prezidenta, který by měl těmto dvěma velmocím nabídnout dlouhodobý dialog a prostor, kde by se mohli setkávat, třeba v Praze,“ vysvětlil Lukáš.

Pro Zemana bez Zemana

Program události, která se uskuteční před kostelem svaté Ludmily od 14 hodin, nepřiblížil, jelikož stále nemá potvrzené řečníky, kteří mají během zhruba dvouhodinového shromáždění vystoupit. Se svými kolegy prý oslovil i některé mediálně známé osobnosti. Na zástupce Pražského hradu se tentorktát pozvánkou neobrátili.

„Když pozveme někoho z Hradu, mohlo by se stát, že nám to budou lidé, kteří Hrad nemusí, mít za zlé. Použijí to proti nám, že pro pana prezidenta děláme předvolební propagandu, a my nechceme, aby to tak vyznělo,“ zdůvodnil Lukáš.

Chtějí se vymanit z „područí Bruselu“

Občanská iniciativa Lidé lidem organizovala i listopadovou demonstraci na podporu Miloše Zemana na pražské Letné, kde se sešlo odhadem pět stovek prezidentových příznivců. Na pódiu se tehdy objevila například poslankyně Olga Havlová, bývalý voják Marek Obrtel, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu či zpěvák s kontroverzními texty Tomáš Ortel.

„Od demonstrace na Letné utekla ve Vltavě spousta vody. Proběhla celá řada zásadních změn a čeká nás toho spousta, abychom se vymanili z područí Bruselu, našich vlastizrádců a postavili základní kámen naší nové, svobodné a nikým neutlačované vlasti,“ říká další z organizátorů Jan Dlouhý.