Vyznamenání jsem vnímal jako poctu, ale přežil jsem horší věci, reaguje na vyškrtnutí Brady

Celé vyjádření Jiřího Bradyho: „Dne 14. října 2016 mne volal ředitel protokolu prezidenta republiky a oznámil mi, že 28. října obdržím cenu T. G. Masaryka. Vnímal jsem to jako velikou poctu a uznání mé celoživotní práce. Dnes jsem se dozvěděl, že ji prezident Zeman zrušil, jsem zklamán, ale vyrovnal jsem se s horšími věcmi. Přežil jsem holocaust a rozhodl se, že budu žít dál bez hořkosti a se vztyčenou hlavou. Velkou část mého života žiji v Kanadě, ale mé české kořeny jsou důležitou části mé bytosti. Příběh mé sestry - Hanin kufřík - mi dal příležitost mluvit s dětmi i dospělými po celém světě o potřebě postavit se a bojovat proti nesnášenlivosti a nevědomosti. Za tuto práci jsem byl oceněn v mnoha zemích světa, získal jsem nejvyšší civilní vyznamenání ontarijské provincie Order of Ontario a v Německu řád Spolkové republiky Německo – Spolkový kříž a Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal.

Získat ocenění i z domova by bylo zlatou tečkou. Je velice zarážející, že takové ocenění je jeden týden potvrzeno a v době kratší týdne zrušeno.

Zpráva uvádí, že je to kvůli setkání pana ministra Hermana s Jeho Svatostí dalajlamou. Doufám, že tomu tak není. Pana ministra Hermana si velice vážím. Doufám, že Česká republika respektuje svoji vlastní historii a občany, je hrdá a stojí na vlastních nohou."