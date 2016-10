Nehorázný alibismus. Chtějí to na nás hodit, reaguje šéf vysílací rady na argumenty Primy

Pořad s hosty Jiřím Bradym, ministrem kultury Danielem Hermanem, zpěvačkou Annou K. a hercem Romanem Štabrňákem, který moderoval Jan Kraus, nedostal ve středu večer na televizní obrazovce prostor. Místo nového dílu Prima odvysílala reprízu pořadu.

Komerční stanice se nejdříve bránila tím, že včas nedostala zpracovaný materiál. Během čtvrtečního dopoledne přišla s dalším argumentem. „Vedení televize Prima odmítá tvrzení, že by cenzurovala pořad Show Jana Krause. Televize Prima by ráda odvysílala celý pořad tak, jak byl natočen. Podléhá však přísné zákonné regulaci televizního vysílání. Nelze vyloučit, že by úvodní část pořadu byla vyhodnocena RRTV jako porušení zákonné povinnosti objektivity a vyváženosti,“ uvedla mluvčí Jana Mrákotová.

„Prima si z RRTV dělá alibi. Je to alibismus, protože jsme nikdy nepostihovali Show Jana Krause, což oni musí dobře vědět, i když to bylo před volbami a byl tam kdokoliv,“ řekl předseda RRTV Krejčí pro Lidovky.cz.

Podle Krejčího Prima akorát hledá viníky jinde. „Chtějí to hodit na RRTV a to je dost nehorázné. Vysílají na vlastní zodpovědnost a je to jejich rozhodování. Kdyby se tak rozhodovali o každé reklamě, kterou vypustí – sprostou, špatnou, tak bych to bral,“ uvedl Krejčí.

Oficiální vyjádření televize Prima k neodvysílání dílu Show Jana Krause s Jiřím Bradym a Danielem Hermanem.

Show Jana Krause je zábavním pořadem, proto se na něj zmíněná regulace nevztahuje. „Obecně samozřejmě na zábavní pořady objektivita a vyváženost neplatí. V nejobecnější rovině vyváženost platí pro publicistiku a zpravodajství,“ sdělil pro Lidovky.cz Krejčí.

Za obsah pořadu odpovídá sama televize a produkce Show Jana Krause. „I zábavní pořad se může stát politickým. Co jsem četl, tak se to proměnilo v určitou manifestaci a možná to změnilo žánr. To jsou ale opravdu spekulace. Ten pořad nikdo neviděl a neumím to posoudit na dálku. Bylo by to nezodpovědné,“ doplnil Krejčí.

Kdyby se žánr změnil, není úplně jasné, jak by k tomu RRTV přistoupila.“To bychom museli vyhodnotit. Nepochybuji, že na to přijdou stížnosti a nechci říkat dopředu, jak by se to mohlo vyhodnotit. Vše co řeknu, by mohlo být použito proti nám,“ řekl pro Lidovky.cz dále Krejčí.

„Rada není žádný cenzor. Každý může mluvit svobodně a podle vlastního uvážení. Od té doby co jsem v radě, jsme nikdy jsme nepostihovali zábavní pořad nebo talkshow. Nikdy,“ dodal Krejčí. Rada pořad Show Jana Krause jednou řešila v souvislosti s prezidentskými volbami. Tehdy přišly stížnosti, že je pořad nevyvážený, protože tehdejšího kadidáta Miloše Zemana nepozval. Rada nakonec případ odložila.



Prima neodvysílaný díl Show Jana Krause pustí na obrazovky ve čtvrtek večer. Pořad se však neodvysílá v plné stopáži. Ta se objeví pouze na webových stránkách pořadu, plně v režii produkční společnosti.