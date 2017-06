Princ Harry: Chtěl jsem odejít z královské rodiny a žít normální život

V obsáhlém rozhovoru s redaktorem Nickem Cravenem se princ Harry svěřil, že čas, který strávil v armádě, kde byl „prostě Harry“, byl ten nejlepší únik od světa, který kdy zažil. Sám prý tehdy zvažoval, že by odešel z královské rodiny a žil normální život.

Najít cestu ke svému místě ve společnosti bylo pro Harryho velmi náročné. V rozhovoru zmiňuje, jak složité momenty po smrti jeho matky, stejně jako vztek, když musel odejít z armády. Díky své spolupráci s veterány a dalšími charitativními organizacemi se mu však podařilo najít se.

Princi Harrymu bylo 12 let, když jeho matka zemřela a v rozhovoru mluvil i o momentu, kdy musel společně se svým bratrem, otcem a dědečkem a strýcem procházet Londýnem se smutečním procesím za Dianu, princeznu z Walesu.

„Má matka akorát zemřela a já musel jít dlouhou cestu za její rakví obklopen tisícovkami lidí, kteří mě sledovali zatímco průvod pozorovaly další miliony v televizi,“ vyprávěl princ Harry.

„Nemyslím si, že by nikdo neměl toto chtít po jakémkoliv dítěti, za jakýchkoliv okolností. Nemyslím, že by se to dnes mohlo stát.“

Se smrtí matky se mu dlouho nedařilo vypořádat. Na chlapecké škole Eton se nejprve snažil být „za tvrďáka“ a poté, co školu opustil měl potřebu utéct. Nějaký čas strávil v armádě, ale poté, co jej novináři odhalili, musel být okamžitě stažen z bezpečnostních důvodů.

Nebyl jsem princ, byl jsem prostě Harry

„Byl jsem tehdy velmi rozhořčený. Být v armádě, byl ten nejlepší únik od problémů, který jsem kdy zažil. Měl jsem pocit, že skutečně něčeho dosahuji,“ vysvětloval Harry. „Mám hluboké pochopení pro lidi s různým pozadím a cítil jsem se jako součást týmu.. A také jsem nebyl princ, byl jsem prostě Harry.“

„Jestli chcete být úspěšní, musíte být týmovým hráčem. Nikdo nedokáže udělat nějakou věc úplně sám. To jsem se naučil v armádě,“ dodal princ Harry.

Poté, co musel z armády odejít, se podle svých slov ocitl bez plánu, beze směru. „Strávil jsem mnoho let poflakováním. Nechtěl jsem dospět,“ sdělil reportérovi princ. Aby se našel, musel podle svých slov nejprve zjistit, co se s ním děje. Po několik let se cítil ztracený a několikrát se ocitl na okraji nervového zhroucení.

Bylo mu 28 let, kdy na radu svého bratra Williama vyhledal pomoc psychologa. A pomohla mu. Následně se začal věnovat práci pro charitu a veterány společně s princem Williamem.

„I poté byla doba, kdy jsem cítil, že chci vypadnout,“ svěřil se reportérovi Harry. „Ale pak jsem se rozhodl zůstat a vymyslet svou roli.“ Byl prý tehdy motivován tím, že chtěl pomoci své babičce královně a charita se nabídla sama.

„Jsme neskutečně vášniví kolem našich charitativních činností. Vybíráme si ty, kteří směřují tím směrem, který mi nastínila naše matka,“ vysvětlil princ. „Nechceme být jen celebrity, ale chceme využít naší role k tomu, abychom konali dobro.“