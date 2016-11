Princezna Leia prožila románek s Hanem Solem i v reálném životě, prozradila Fisherová po 40 letech

Harrison Ford byl v roce 1976 začínajícím hercem, přestože mu bylo už 33 let a živil se hlavně jako tesař. A také byl ženatým otcem dvou dětí. Carrie Fisherové bylo devatenáct a Star Wars byly jejím druhým filmem.

„Bylo to tak intenzivní,“ popsala herečka magazínu People tajemství střežené 40 let. „Během týdne to byl vztah Hana a Leii, přes víkend vztah Carrie a Harrisona.“



Nyní podle Fisherové nazrál čas vztah přiznat, další detaily budou v její knize The Princess Diarist, která brzy vyjde. Ford se zatím k odhalení Fisherové nevyjádřil.

První noc spolu strávili po narozeninovém večírku režiséra George Lucase. Jejich vztah skončil spolu s natočením prvního dílu (Epizoda IV – Nová naděje). „Byla jsem tak nezkušená, ale jemu jsem věřila. Byl tak milý,“ dodala nyní šedesátiletá Fisherová.