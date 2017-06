Přístav v Charlestonu v USA je vyklizen kvůli možné špinavé bombě

Rejdařská společnost Maersk Line uvedla, že americká pobřežní stráž ji o povaze nebezpečí informovala, firma proto ihned nechala loď vyklidit. „Plavidlo bylo okamžitě evakuováno, posádka je v bezpečí a na pevnině. Plně spolupracujeme s úřady, které situaci řeší,“ uvedla společnost v prohlášení.

Pobřežní stráž v tiskovém prohlášení sdělila, že na možnou hrozbu byla upozorněna ve středu ve 20:00 místního času (čtvrtek 02:00 SELČ), což bylo podle portálu vesselfinder.com zhruba dvě hodiny před očekávaným připlutím lodi.

Officials investigate a "potential threat" in a container aboard a ship at the Port of Charleston, Coast Guard says. https://t.co/tRnEL1Kzog pic.twitter.com/3cXSPtpVJA