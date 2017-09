Příští týden má často pršet a ochladí se k 20 stupňům

praha Příští týden by mělo často pršet a ochladí se. Teploty v Čechách většinou nepřekročí 20 stupňů, na jihu Moravy se mohou dostat k 22 stupňům Celsia. Teploty i srážky v druhé polovině září a na začátku října by neměly vybočit z dlouhodobého průměru. Vyplývá to z týdenní předpovědi a měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Předpokládáme, že období od 11. září do 8. října 2017 bude jako celek teplotně průměrné až slabě podprůměrné. Zejména zpočátku budou počasí nad střední Evropou ovlivňovat tlakové níže, takže musíme počítat s relativně nižšími teplotami a četnějšími srážkami,“ uvedli meteorologové. Z nadcházejících čtyř týdnů bude zřejmě nejteplejší poslední týden v září, následně se ochladí.



I celkové množství srážek by mělo být obvyklé pro tuto roční dobu, zřejmě nejdeštivější bude hned příští týden.

Dlouhodobá průměrná teplota v ČR v období od 11. září do 8. října je 12,5 stupně Celsia. Nejchladnější byl rok 1972, kdy průměrná teplota dostala na 8,4 stupně. Naopak nejteplejší babí léto zažili lidé v roce 1975, kdy se teploty v průměru dostaly na 15,3 stupně Celsia.