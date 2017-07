Projde sporný památkový zákon? Němcovovi údajní vrazi se možná už dozvědí výši trestů

Zámek Štiřín pod sněmovnu? Památkový zákon by měla dolní komora podle doporučení kulturního výboru schválit s úpravami, které se týkají například postupu při archeologickém výzkumu nebo možnosti nadále vyhlašovat památky místního významu. Poslanci podali desítky pozměňovacích návrhů, plénum podpoří patrně jen některé. Jedna ze změn předpokládá, že by na Kancelář sněmovny přešla z ministerstva zahraničí správa příspěvkové organizace Zámek Štiřín.

Dostanou doživotí? Vojenský soud v Moskvě už dnes možná přistoupí k očekávanému vynesení rozsudku nad údajnými vrahy opozičního vůdce Borise Němcova, jehož násilnou smrt zosnovala pětice Čečenců na mostě v centru Moskvy v únoru 2015. Jisté je, že dnes prokuratura řekne návrh trestů pro obžalované. Porota oblastního vojenského soudu v Moskvě shledala čin pětice Čečenců zvlášť odsouzeníhodným a vyloučila jakoukoli shovívavost. Podle ruských zákonů tak pětici útočníků hrozí doživotí.

Jak daleko je odchod Británie z EU? Vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier bude dnes hodnotit na tiskové konferenci stav vyjednávání ohledně odchodu Velké Británie z Evropské unie. Do toho mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor’s oznámila, že počítá s výrazným zpomalováním růstu britské ekonomiky. Zdůvodňuje to nejistotou kolem takzvaného brexitu. Letos by se měl podle S&P hrubý domácí produkt (HDP) zvýšit o 1,4 procenta ve srovnání s loňským nárůstem o 1,8 procenta. V příštím roce by pak měl hospodářský růst zpomalit až na 0,9 procenta.

Hedvábnou stezku vede Čech. Martin Kolomý s tatrou vyhrál čtvrtou etapu Rallye Hedvábná stezka a upevnil si vedení v průběžném pořadí kategorie kamionů. Pilot týmu Buggyra Racing porazil na měřeném úseku v Kazachstánu Nizozemce Gerarda de Rooye s ivecem o 21 sekund, celkově před ním vede o více než 11 minut. Vydrží mu forma i v dnešní, 5. etapě?