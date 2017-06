Průzkum: Drahoš by ve druhém kole prezidentské volby porazil Zemana

Průzkum také ukázal, že roste skupina lidí, pro které je Zeman jako prezident nepřijatelný. Ve svých večerních zprávách to ve středz uvedl server Seznam Zprávy.

Volební model srovnával šance možných dvojic soupeřů ve druhém kole prezidentské volby. Zeman by podle něj prohrál jen s Drahošem. Proti textaři a podnikateli Michalu Horáčkovi by Zeman získal 56 procent, proti europoslanci za TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi 57 procent a proti ministru obrany Martinu Stropnickému (ANO) by Zeman mandát obhájil se 60 procenty.

Horáček kandidaturu ohlásil, o Pospíšilovi a Stropnickém se jako o možných kandidátech mluví. V případném druhém kole bez současného prezidenta by podle volebního modelu získal Drahoš 63 procent a Horáček 37 procent.

Větší šance na zvolení Drahoše než Zemana ukázala také otázka na první kolo voleb. Drahoše by vážně zvažovala pětina dotázaných a přijatelný by byl pro dalších 30 procent, nepřijatelný je pro 30 procent a pětina uvedla, že Drahoše nezná. Zemana vážně zvažuje 28 procent lidí a přijatelný je pro 17 procent, nepřijatelný pro 55 procent. Horáček je nepřijatelný pro 57 procent účastníků průzkumu.

Zeman má 30 procent skalních voličů

Zeman má tak podle Seznamu zhruba 30 procent přesvědčených voličů, Drahoš jen pětinu. Narůstá ale počet lidí, pro které je nepřijatelný Zeman. Loni v září bylo takových lidí 48 procent, letos v dubnu 51 procent a v posledním průzkumu Medianu už zmíněných 55 procent.

Median se v průzkumu mezi 24. květnem a 25. červnem dotazoval 903 lidí starších 18 let. Vybraná skupina dotázaných byla podle autorů průzkumu reprezentativní podle kraje, věku, pohlaví, vzdělání i velikosti obce.

Vedle současné hlavy státu, Drahoše a Horáčka se jako kandidáti na prezidentský úřad zatím přihlásili také lékař a aktivista Marek Hilšer nebo podnikatel Igor Sládek. Všichni kandidují bez podpory politických stran a sbírají pro svou kandidaturu podpisy. Zájem o účast ve volbách projevil také bývalý šéf kabinetu premiéra Jiřího Rusnoka Karel Štogl či aktivistka Jana Yngland Hrušková. Ve čtvrtek svého prezidentského kandidáta představí Občanská demokratická aliance.