První známé oběti z Barcelony: otec, který kryl vlastní děti, i tříletá holčička

BARCELONA Španělská policie s pomocí pozůstalých postupně identifikuje čtrnáct obětí, které zahynuly při čtvrtečním útoku v Barceloně. Mezi mrtvými jsou i děti. Nemocnice prosí o pomoc překladatele, kteří by jim pomohli v identifikaci cizinců a v péči o ně.

První identifikovanou obětí je Ital Bruno Gurotta, který v oblasti byl na dovolené se svou manželkou a dvěma malými dětmi. Dle výpovědi manželky a přihlížejících zemřel, když se sklonil, aby před dodávkou ochránil svého šestiletého syna a sedmiměsíční dceru. Matka poté děti převzala a podařilo se jí utéct, Bruna však dodávka přejela a na místě zabila.

Brunovi kolegové na internetu vyjadřovali svou soustrast, a tak se o jeho smrti dozvěděl svět. „Na Facebooku zveřejňoval fáze své cesty a zdálo se, že všechno bude pokračovat tak, jak by se u rodinné dovolené očekávalo. Jedna fotka z Cannes, jedna z Ramblas. A poté to, co nikdo nečekal: smrt mladého muže, otce a životního partnera matky svých dětí,“ napsal na firemní stránku Brunův kolega.

Rodinní přátelé také vyjadřovali lítost nad synem, který se po takto traumatické události připravuje na zahájení první třídy bez otce a nad dcerou, která je příliš malá na to, aby svého otce vůbec měla šanci poznat.

Mezi mrtvými je i tříletá holčička,po mnohých se pátrá

Druhou obětí je belgická žena, Elke Vanbockrijck. Ta byla na místě rovněž se svou rodinou, s manželem a dvěma syny. Lítost nad jejím úmrtím vyjádřil i starosta jejího města, který vzpomínal na to, jak manželský pár oddával.

Nepřežil ani šedesátiletý Španěl, Francisco López Rodríguez. O jeho úmrtí na Twitteru napsala jeho neteř poté, co byl identifikován. Informovala tak všechny, kdo sledovali její neúspěšné pátrání v barcelonských nemocnicích.

Francisco Lopez Rodriguez desaparecido foto en las ramblas antes del atentado pic.twitter.com/8AHq9m2eK3 — Raquel Baron Lopez (@rachelbaron1976) 18. srpna 2017

Italské ministerstvo také potvrdilo smrt pětadvacetiletého Lucy Russa, který město navštívil se svou snoubenkou. Ta vyvázla jen s lehčími zraněními. Russův poslední příspěvek na Facebooku byl „Rodíme se, aniž bychom si cokoliv přinesli, umíráme, aniž bychom si cokoliv odnesli. A mezi tím se o něco hádáme.“

Patrně nejmladší obětí je tříletá holčička neznámé národnosti. Ta zemřela ve čtvrtek krátce po příjezdu do nemocnice na krvácení do mozku. Informaci potvrdil zaměstnanec nemocnice pro list The New York Times.

Španělské úřady ještě nezveřejnili seznam všech zemřelých, zatím tak mnozí rodinní příslušníci na sociálních médiích pátrají po svých příbuzných. Mezi ztracenými je i několik dětí, které se při útěku oddělily od rodičů. Nemocnice také přes sociální sítě žádají překladatele, aby přišli do nemocnic a pomohli tak s péčí o ty, kdo nemluví španělsky.