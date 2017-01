PETRÁČEK: Pryč s Trumpem! I když Madonna volá ‚fuck you!’, revoluce nehrozí

Sílu odporu proti Donaldu Trumpovi nelze podceňovat, ale ještě víc se nelze zbavit dojmu, že přání je tu otcem myšlenky. Demonstrantům Trump ztělesňuje nepřístojnost, neslušnost, nepřijatelnost. V tomto smyslu se podobá Richardu Nixonovi, jenž nastoupil do Bílého domu v lednu 1969, když občanské protesty vrcholily. Jenže chtě nechtě se tu vnucuje Marxův (původně Hegelův) výrok, že historie se neopakuje – a když už, tak poprvé jako tragédie a podruhé jako fraška.

Nynější protesty zdaleka nemají potenciál těch z 60. let, a to z více důvodů. Stačí si položit otázku, proč byl tím největším sobotní ženský pochod. Část odpovědi spočívá v tom, že ženy jsou dnes emancipovanější než o dvě generace dříve. Ale hlavní část odpovědi bude trochu jinde. Tehdy protestovali hlavně muži, a to kvůli povinným odvodům do Vietnamu. To je hlavní důvod, proč válka ve Vietnamu (58 tisíc padlých Američanů) vyvolala daleko větší protesty než Bushova válka v Iráku vedená profesionály, neřku-li než zvolení prezidenta Trumpa. A tyto protesty neukončil až mír, nýbrž konec povinných odvodů, který v roce 1973 vyhlásil Nixon.

Už před týdnem jsme připomínali americký film Jahodová proklamace, který vyjádřil generační pocit rebelů z roku 1968. Není od věci si občas uvědomit, že právě z této generace vzešla notná část dnešního amerického establishmentu – od Billa a Hillary Clintonových přes George W. Bushe až po Donalda Trumpa. Tím není řečeno, že všichni z nich sami byli (či zůstali) rebely. Jen tolik, že znají své pappenheimské.

A roli hraje i vývoj svobody slova. V USA je zajištěná prvním dodatkem ústavy, ale může narážet na obscenitu. V roce 1968 číhala policie při každém koncertu The Doors, kdy Jim Morrison řekne něco vulgárního, aby ho zatkla. V sobotu křičela Madonna do mikrofonu „fuck you!“ před statisíci lidmi v centru Washingtonu a nestalo se vůbec nic. Ne, tohle nejsou poměry zralé na revoluci, řekl by Lenin.