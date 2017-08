Psychopat Joker se dočká vlastního filmu. Projekt povede režisér Pařby ve Vegas

Studio Warner Bros. oznámilo, že je v přípravě snímek věnovaný úhlavnímu nepříteli Batmana. Fanoušci ale neberou nejlépe fakt, že by ho měl režírovat Todd Phillips. Ten je podepsaný hlavně pod komediemi. Podle některých informací bude producentem filmu režisér Martin Scorsese.

Film je zatím v předprodukční fázi a dějově by se měl věnovat Jokerovým začátkům. Studio Warner Bros. zároveň oznámilo, že film překvapivě nebude kanonicky zapadat do rozšířeného komiksového DC univerza, ze kterého Joker pochází. U Warner Bros. totiž, podle vlastních slov, chtějí prozkoumat ikonické komiksové postavy od DC z jiných úhlů, než se o to dosud kdo pokusil. Film o Jokerovi je tak prvním v řadě projektů.

Internetovému magazínu Deadline se podařilo získat informace o tom, kdo film bude točit. Do režisérského a scenáristického křesla usedne Todd Phillips, režisér zběsilých komedií o hrozných pařbách a ještě horších kocovinách. Je tedy otázkou, kterým směrem se film bude ubírat, ale fanoušci na internetu z této volby nadšení nejsou. Phillipsovi by měl jako pomocný scenárista asistovat Scott Silver (Osmá míle, Fighter). Ta pravá bomba by měl být ale producent snímku, kterým nemá být nikdo jiný, než Martin Scorsese (Mafiáni, Letec). Podle magazínu The Hollywood Reporter se ale v jeho případě nedá mluvit o jistotě a je možné, že producentem nakonec bude někdo úplně jiný.

Není zatím jasné, kdo by měl šíleného klauna hrát, ale jedno je jisté - Jared Leto to nebude, ačkoliv zůstane jako Joker v Sebevražedném oddílu 2. Snímek by také, podle dostupných informací, měl být zasazený do osmdesátých let a nabídnout temnější Gotham.