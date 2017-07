Radikalizaci řidiče z profese odhalíte těžko, říká expert rok po nejničivějším útoku autem

Lidovky.cz: Útok v Nice před rokem byl nejničivějším teroristickým činem, kdy bylo jako zbraň použito vozidlo. Přesto francouzské bezpečnostní složky po vyšetřování uvedly, že opatření byla dostačující. Dalo se tomu i tak nějakým způsobem zabránit?

Vždycky se s tím dá něco dělat. Při troše štěstí se dá i něčemu zabránit. Jsou na to dva způsoby. Jednak musíte mít v hledáčku pachatele, to znamená, že musí fungovat zpravodajské služby. Pokud máte informace, že někdo chce nějaký čin spáchat, pak máte mnohem více možností, jak tomu předejít. To jde například prostřednictvím screeningu sociálních sítí, protože v poslední době se každý z atentátníků nějakým způsobem o svoji radikalizaci podělil s ostatními uživateli.

Druhou věcí je na některých místech ztížit příjezd kamionu nebo aut tam, kde se shlukují lidé. Aby se tam nedostaly vůbec, nebo alespoň ne tak daleko. Můžete mít nejrůznější bariéry, které na klíčových místech mohou útoku zamezit.

Lidovky.cz: Změnil se přístup bezpečnostních složek po tom incidentu v Nice? Jsou lépe připraveny například co se týče těch fyzických bariér?

Myslím, že na mnoha místech ano. Jestli je to dostatečné a na správných místech, nikdo ale neví. Mnoho různých bariér bylo vztyčeno a je těžší někdy někam přijet. Když se podíváte na opatření na Pražském hradě, sice to chvíli trvalo, ale i tam už jsou nějaké zábrany. Do centra Prahy vjet kamionem také není úplně jednoduché, byť to není na základě nových bezpečnostních opatření. Například v ulici Na Příkopě je vysunovací patník, přes který je složitější, nebo úplně nemožné, projet. Vždy je potřeba identifikovat primární cíle a rozlišit je od druhořadých a snažit se to co nejvíce zkomplikovat. Nedávno se odehrál útok také na newyorském Times Square, kde muž najížděl do lidí několik bloků a nakonec jej zastavil patník, tedy fyzická bariéra a nikoliv policie.

Lidovky.cz: Když se vrátíme k tomu screeningu sociálních sítí, je to vůbec v možnostech zpravodajských služeb? Není potřeba příliš mnoho personálu na takovou práci?

Ještě důležitější než lidé jsou technologie. Musíte investovat do moderních technologií a vycvičit lidi, aby s nimi pracovali. Ani tak se na to nedá spolehnout stoprocentně a samo o sobě to nestačí. Mnoho různých nástrojů je vyvinutých, ale ty dobré jsou drahé. Stojí za to do nich investovat.

Lidovky.cz: V poslední době jsme viděli i několik incidentů, kdy se útok s pomocí auta nepovedl. Namátkou můžeme jmenovat muže, který ani ne před měsícem na pařížské třídě Champs-Elysées najel do policejního antonu autem plným zbraní. Než se dostal k zabíjení, sám po nárazu zemřel. Je to v takových případech o špatném provedení útočníka, nebo naopak o dobré přípravě policistů?

Myslím, že většinou jde o špatné provedení. Často je útočník sám a nemá podporu nějaké vycvičené sofistikované skupiny. Když to není týmová práce, může útočník udělat chybu. Ale mnohdy je to i otázka náhody, kdy třeba neexploduje bomba, a je to souhra nejrůznějších okolností. Někdy má útočník štěstí a povede se mu udělat více škody a způsobit více obětí, než by bylo očekávatelné. Jindy je to naštěstí zase naopak.

Nezapomínejme, že většině teroristických útoků v Evropě je v současné době zamezeno ještě před tím, než se stanou. Těch, co se stanou, je pořád menšina. Zpravodajské služby a bezpečnostní složky fungují. Samozřejmě vždy to jde lépe a někdy se to nepovede.

Lidovky.cz: Je komplikací nebo výhodou, že většinou ty útoky autem provádějí tzv. „samotářští vlci“, kteří jednají na vlastní pěst?

Většinou nejednají úplně na vlastní pěst a díky tomu se dají často odhalit. Někdo je radikalizuje, s někým se stýkají, něco čtou, něco na sebe řeknou. Velmi často mají nějakou logistickou či ideologickou podporu. Pokud je ale člověk schopný a zvládne to na vlastní pěst, čím méně lidí o tom ví a čím menší je síť, tím těžší je to zmonitorovat.

KDO JE TOMÁŠ POJAR Diplomat, bezpečnostní analytika prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání na CEVRO Institutu. V minulosti působil dlouho jako ředitel humanitární organizace Člověk v tísni, náměstek ministra zahraničních věcí a také český velvyslanec v Izraeli, kde také vystudoval se zaměřením na boj proti terorismu a vnitrostátní bezpečnost.

Lidovky.cz: Existují snahy předejít té hrozbě technologickou cestou, například vývojem bezpečnostních systémů u automobilů?

Jsou takové pokusy, ale stejně jako inovují „obránci“, tak i „útočníci“. Teroristické skupiny se přizpůsobují možnostem a ve chvíli, kdy vědí, že něco nefunguje, nebo je to příliš složité, snaží se najít jinou cestu. Jde o neustálé předhánění v tom, kdo je inovativnější a přijde s lepším řešením. Tak to bylo v terorismu vždy a bude i nadále.

Lidovky.cz: Častokrát si útočníci dodávky půjčují, bylo by třeba řešením mít přísnější podmínky v půjčovnách, mít je pod kontrolou?

Ať už v půjčovnách nebo při krádežích, vždy funguje zamezení nastartování kamionu jiným řidičem, než tím oprávněným. V některých půjčovnách se musíte prokázat více doklady a teoreticky údaje mohou někdy v budoucnosti procházet databázemi, zejména při půjčce dodávky. Tímto směrem se už jde a zpravodajské služby se tak snaží odchytit veškeré podivné jednotlivce. Na druhou stranu když jste řidič dodávky, deset let rozvážíte zboží po městě a pak se zradikalizujete a řeknete si, že najedete do davu, samozřejmě je to hůře odhalitelné. Pokud někdo nezjistí, že se člověk radikalizoval. Když si někdo v životě nepůjčoval dodávku a pak najednou ano a za podivných okolností, může zablikat „alarm“, že je něco v nepořádku. Podobně se řešilo po útocích 11. září, jak je složité získat pilotní průkaz a naučit se startovat s letadlem.

Lidovky.cz: Nějakou dobu jste byl velvyslancem v Izraeli, kde záměrné najíždění do civilistů není žádnou novinkou. V čem bychom se od nich mohli poučit?

Jednak se snaží podchytit všechny, kteří by mohli chtít zaútočit, a překazit jim útok před tím, než k němu vůbec přistoupí. A kromě toho mají třeba v Jeruzalémě na každé zastávce veřejné dopravy sloupky, které brání k najetí do davu na zastávce. Autem se na zastávku nikdo nedostane, a i kdyby ano, zraní méně lidí. Je to kombinace zpravodajství a fyzických bariér. Nikdy nejde zamezit všem útokům, ale dá se omezit jejich počet a následné škody.

Lidovky.cz: Jak vidíte budoucnost automobilových útoků? Bude jich více, nebo se přesměruje zaměření džihádistů na nějaký jiný způsob teroru?

Neočekávám výrazné zvýšení útoků, ale rozhodně si nemyslím, že jsme zažili útok poslední. To, co jsme zažívali poslední tři roky, budeme zažívat i nadále. Bude záležet i na vývoji na Blízkém východě, rozprášení Islámského státu v Sýrii a v Iráku může znamenat víc útoků jinde po světě. Ti, co nemohou jít bojovat do regionu, mohou otevírat fronty jinde. Ale doufám, že se nemýlím, když říkám, že nedojde k dramatickému nárůstu. Musíme si ale zvyknout, že k teroristickým útokům dochází a docházet bude.