Senzace a kšeft, říká embryolog k poplašné studii o radikálním úbytku spermií

PRAHA Muži v Evropě, ale také v dalších západních regionech světa, se potýkají s vytrvalým úbytkem spermií. Tak zněly palcové titulky minulý týden v tuzemských i zahraničních novinách. Od roku 1973 do roku 2011 prý počet spermií v jednom mililitru spermatu mužů ze západních zemí klesl o 52,4 procenta. Klinický embryolog Pavel Trávník působící při Masarykově univerzitě však studii rozporuje. „Zpracovávali ji odborníci na zemědělství a životní prostředí, kteří problému zcela evidentně vůbec nerozumí,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Studii týmu z Hebrejské univerzity zveřejněnou v odborném magazínu Human Reproduction Update, s níž jste se hned po zveřejnění seznámil, rozporujete. Její výsledky podle vás nelze považovat za platné. Proč jste vůči ní tak kritický?

Důvodů, proč ji považuji za pochybnou, je mnoho. Jednak její autoři nejsou andrologové (lékaři, kteří se zabývají chorobami mužských reprodukčních orgánů, jejich léčbou a prevencí – pozn. red.), sexuologové nebo embryologové, kteří by byli kompetentní takový problém analyzovat. Zpracovávali ji odborníci na zemědělství a životní prostředí té samé univerzity, kteří problému zcela evidentně vůbec nerozumí.

Lidovky.cz: Podle Hagaje Levina, který výzkum vedl, je „vzhledem k významu spermií na mužskou plodnost a lidské zdraví tato studie pro vědce a zdravotní úřady po celém světě naléhavým varováním“. S tím vy ovšem zásadně nesouhlasíte. Jak tedy autoři studie postupovali?

Nasbírali publikace, které se tématu věnují, vydané od roku 1973 do roku 2011. Tedy za období 38 let. Sice tvrdí, že standardizovali parametry, ale protože jsem tu studii četl, tak vím, že měli jen několik málo omezujících kritérií. Navíc pokud chceme posuzovat počet spermií v jednom mililitru spermatu, pak nemůžeme mít soubor jen kolem deseti probandů (v klinické genetice označení pro osobu, která zažádala o genetické vyšetření a informuje o výskytu významných chorob v rodině – pozn. red.). To je absurdní. Tak se to dělalo například u studií ze 70. let.

Pavel Trávník spoluzakladatel asistované reprodukce a klinické embryologie v České republice, vedoucí subkatedry klinické embryologie při Institutu pro postgraduální studium ve zdravotnictví v Praze, soudní znalec pro klinickou embryologii a školitel diplomantů a doktorandů na lékařské a přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity



zabývá se embryologií a fyziologií reprodukce,

členem v odborných společnostech: Evropská společnost pro lidskou reprodukci a embryologii Sekce asistované reprodukce při ČGPS ČLS JEP – člen výboru, Asociace reprodukční embryologie

Lidovky.cz: Co bylo dalším pochybným kritériem?

Měření muselo probíhat manuálně pomocí hemocytometru, což je samozřejmě možné, ale v dnešní době už se používají úplně jiné a modernější metody. Vyřadili navíc práce, které vyhodnotily některé patologické jevy, a přitom dostatečně nerozlišili práce, které se zabývaly zdravými muži a jejich problémy. Takže už výběr jejich zdrojů byl velmi pochybný. A navíc vytvořili kouzlo – udělali z toho lineární regresi (matematická metoda používaná pro proložení souboru bodů v grafu přímkou – pozn. red.), což je ze statistického hlediska nesmyslné.

Lidovky.cz: Proč?

Tu můžu použít tam, kde vím, že funkce jevu, který sleduji, by měla být lineární. V tomto případě o tom nic nesvědčí. I v Karlssonově dánské studii (starší více než dvacet let – pozn. red.) toho její autoři využili, a vypadalo to, jako by muži už neměli skoro žádné spermie.

Lidovky.cz: Tyto zprávy ale obletěly téměř celý svět, mnoho lidí je považuje za platné... To přeci jen není obyčejný přešlap vědců.

Řekl bych, že je to diletantský přístup. Chtějí prokázat za každou cenu, že k poklesu spermií dochází. A vzhledem k tomu, že žádné seriózní podklady pro takové tvrzení nejsou, tak manipulují s daty. Kdyby té problematice trochu rozuměli, tak by rozhodně nemohli takovou studii považovat za věrohodnou.

Lidovky.cz: Existuje vůbec nějaká seriózní studie, z níž by vyplývalo, že mužům ubývá počet spermií?

Ne. Neexistuje. Už před lety vzbudila rozruch již zmiňovaná Karlssonova studie. Nakonec se od ní většina dánského týmu distancovala. Nyní se zase objevila tato studie, která nepochází z pracoviště zabývajícím se andrologií, embryologií ani sexuologií, pochází od lidí mimo zmíněné obory. Chtěli zkrátka senzaci. Z té poslední zprávy o studii vyplývá, že na základě grantu dostali její autoři docela dost peněz. Myslím, že je to spíš jen kšeft, aby peníze nepřišly nazmar. Oni teď musí tvrdit něco senzačního.

Lidovky.cz: Na klesající počet spermií u mužů ale reaguje i Světová zdravotnická organizace (WHO). Jak je to možné? Co to podle vás může způsobit?

Organizace se tím zabývá, ale to právě proto, že jsou publikovány takové studie. Koukat zpět do historie je samozřejmě velice obtížné, protože před rokem 2000 byly různé metodiky a nejsou srovnatelné s těmi, které se používají dnes. Beru to tedy tak, že jde spíše o tendenci tvrdit, že mužům klesá počet spermií, než že by to byl fakt. Z toho důvodu také nelze říct, čím by to bylo způsobeno. U jevu, který nebyl dokázán, nemůžeme ani hledat příčiny.

Lidovky.cz: Čeští muži tedy podle toho, co říkáte, nemají důvod k obavám. Studie se měla týkat i jich, protože zkoumala muže ze západního regionu, kam patří Evropa, dále Severní Amerika, Austrálie a Nový Zéland.

Nic takového nehrozí. Od roku 1999 až do současnosti máme evidováno 16 tisíc spermiogramů (vyšetření, které posuzují plodnost muže a poskytují informace o aktuálním stavu spermií – pozn. red.) A to nejsou jen naše výsledky. Podobné výsledky vykazuje i sexuologický ústav v Praze.

Lidovky.cz: A jaké jsou jejich výsledky, pokud mluvíme o nějakém obecném trendu?

Není to tak, že by docházelo k poklesu počtu spermií. Ukazuje se, že deset procent mužů má problémy s oplozením. A to už odjakživa. Takový problém se řešil už ve dvacátých až čtyřicátých letech minulého století. A příčin je celá řada. Většina z nich je těžko ovlivnitelných. Jde o genetické příčiny. Pohyblivost a vývoj spermií ovlivňuje kolem tří set genů. Stačí, aby tam něco malinko zaskřípalo, a hned se to projeví.

Lidovky.cz: Nejen to ale ovlivňuje plodnost mužů.

Kromě toho jsou i jiné příčiny, ale většinou jsou ve srovnání s těmi genetickými minoritní. Známá věc je, že pokud muži mají takzvanou varikokélu – to znamená rozšíření žil v oblasti šourku, jde o problém, který způsobuje neplodnost. Pak se ale přeceňuje například vliv teploty na mužské spermie. To je reverzibilní (vratná – pozn. red.) záležitost. Pokud bude muž dlouhodobě chodit do sauny, tak se to může projevit na spermatogenezi (tvorbě mužských pohlavních buněk – pozn.red.), ale když přestane, tak se to zase vrátí.