Radnice v Nyonu nepovolila několikadenní demonstraci proti Bakalovi

Jenže radnice ve Švýcarsku Krúpovi čtyřdenní protesty zakázala. LN to potvrdila mluvčí Krúpovy společnosti Arca Capital. „Z dosavadní komunikace s městem Nyon vyplývá, že nám neumožní uskutečnit demonstraci v požadovaném termínu čtyř dnů. Sdělili nám, že nelze blokovat dopravní komunikaci před domem Bakaly, kde bydlí,“ řekla LN Barbora Hanáková, PR manažerka Arca Capital.



Společnost ale trvá na rozsahu akce. Do místa chtěla vypravit několik autobusů s nespokojenými lidmi ze severní Moravy. Nepřistoupí proto na nabídnutou variantu, že by místo toho proběhla jednodenní demonstraci 27. června.

„Vzhledem k závažnosti situace čtyřhodinová demonstrace, kterou nám nabídli, není podle nás dostatečně efektivní. Nemělo by to takový účinek, jaký jsme považovali,“ dodala Hanáková. Podle ní proto Arca zvažuje, že by se několikadenní demonstrace proti Bakalovi odehrála v Česku.

Už dříve Krúpa kritikou uhlobarona nešetřil. Inicioval hned několik trestních oznámení a vyzval i úřady v cizině, aby se jeho podnikatelskými aktivitami podrobně zabývaly. „Víte, kolik životů a osudů Bakala zničil? Když si promluvíte s nájemníky bytů OKD a horníky a podíváte se, co s nimi chladnokrevně provedl, pochopíte to,“ reagoval v dubnu na dotaz LN, jestli několikadenní demonstrace před domem Bakaly v Nyonu nehraničí s vyhrožováním.

Podrobnosti v sobotním vydání Lidových novin.