Robejšek si plácl s miliardářem, nová strana Realisté sídlí u developera Passera

„Jsem vděčný za každého nezkorumpovaného, slušného a kompetentního člověka, který se rozhodne obětovat své osobní pohodlí a sloužit této zemi,“ vysvětlil Passer serveru Lidovky.cz motivaci, proč se s Realisty dohodl na poskytnutí sídla. Miliardář je majoritním vlastníkem významné developerské společnosti Passerinvest Group, která mimo jiné stojí za rozsáhlým projektem polyfunkčního komplexu BB Centrum v pražské Michli.

Radim Passer patří mezi nejvýznamnější české developery.

Právě v jednom z Passerových domů v Michli Robejškovo uskupení zakotvilo. Budova oficiálně patří BBC Building H, což je dceřiná firma společnosti PST – Project A, v níž drží 85 procent akcií právě Passer. Přesné podmínky nájmu obě strany tají. Developer i Realisté však otevřeně mluví o tom, že jde o přátelskou dohodu. „Bude nám ctí je dočasně ubytovat za přátelských podmínek v naší budově,“ podotkl developer. „Nabídl nám výhodný nájem, což cítíme nejen jako finanční, ale především jako významnou morální podporu,“ uvedla pro server Lidovky.cz mluvčí strany Jana Malíková.

V budoucnu by se však veřejnost měla dozvědět, co znamenají „přátelské“ podmínky. Passer si však rozhodně neúčtuje komerční nájem, což potvrdila i mluvčí Robejškova projektu. „Rozdíl mezi tržními a našimi podmínkami budeme transparentně veřejně deklarovat poté, co vstoupí smlouva v platnost,“ podotkla Malíková. Sídlo bude Realistům sloužit jako zázemí pro administrativu a provozní činnost strany zatím do konce příštího roku.

Veřejnost by měla být ostražitá, upozorňuje politolog

Oslovení politologové apelují, aby v případě podobných propojení byznysmenů a politických subjektů byla veřejnost ostražitá. Zvlášť v případě, když straně podnikatel vypomůže ekonomicky, jako například výhodným nájmem. „I takové protislužby, jako je nižší nájem nebo servis v rámci kanceláří, můžou být do budoucna dost důležité z hlediska toho, jak se strana bude chovat k těmto jednotlivým podporovatelům,“ uvedl pro server Lidovky.cz politolog Kamil Švec.

„Bude důležité sledovat, zda se jim třeba pokusí oplatit jejich vstřícnost, pokud by k tomu strana někdy měla nějakou příležitost,“ dodal Švec. Současně však upozornil, že takové spojení není samo o sobě ničím špatným a že z něj ve finále žádné kontroverze vyplynout nemusí. Pro Realisty prý představuje developer především čestného člověka, právě to mělo sehrát klíčovou roli pro dohodu o nájmu.

Zajímavější je ale sledovat cestu, po níž se k Robejškově projektu dostal Passer. V Německu žijícího publicistu prý neznal, k Realistům ho navedli jeho přátelé z byznysu. „Jméno pana Robejška bylo pro mne ještě nedávno neznámé. Nicméně mi o projektu řekli lidé, kterým z byznysu důvěřuji a dlouhodobě si jich velice vážím. Jedná se nezávisle na sobě o Petra Šmídu a Milana Sameše,“ přiznal developer, jenž se mimo jiné otevřeně hlásí ke své silné katolické víře.

Passerovi řekli o Realistech šéf ruské banky a Robejškův kolega

Realisté už jsou Realisty Jak v půlce prosince upozornil server Lidovky.cz, Robejškovo uskupení se oficiálně zaregistrovalo pod názvem Strana regionů. Došlo k tomu chybou, kdy si strana dostatečně neprostudovala zákon. Ale Robejškovci začali obratem pracovat na nápravě, na ministerstvu vnitra si podali žádost o změnu názvu a od 21. prosince se oficiálně jmenují Realisté.

V případě Sameše, jinak významného byznysmena v IT, už by nemohl být Passer k Realistům blíž, Sameš je totiž vedle Robejška a dalších jedním ze zakladatelů strany. Podnikatel, investor a bankéř Petr Šmída pak v Česku reprezentuje zájmy ruského byznysu, býval totiž ředitelem ruské Alfa Banky a nyní už několik let předsedá její správní radě.

Realisté přitom nejsou prvním politickým projektem, s nímž se Passer dostal do kontaktu. Developer podle svých slov podporuje třeba vicepremiéra, ministra financí a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Především ale zasponozoroval hnutí Pro Prahu, kde byl lídrem Passerův bratr Zbyněk a jež kandidovalo na podzim 2014 v komunálních volbách. Do pražského zastupitelstva ale neproniklo, skončilo před jeho branami s 2,4 procenty hlasů.

A jak to nyní vypadá s avizovanou finanční pomocí Realistům od Marka Dospivy? Stále se jedná. Strana ale zdůrazňuje, že nestojí o peníze skupiny Penta. „Jednáme výhradně s panem Dospivou jako fyzickou osobou. Dohoda bude řádně zveřejněna prostřednictvím našeho transparentního účtu,“ podotkla mluvčí Realistů Malíková. „Že politická strana přijme sponzorský dar, neznamená automaticky, že hájí konkrétní zájmy sponzora,“ uvedl pak na téma financování strany sám Robejšek.