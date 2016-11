Recenze: Semestr? Vstup do světa skutečných seriálů se Streamu povedl na jedničku

Na začátek je důležité říct, že byť je Semestr skutečně klasickým seriálem, tak úplně tradiční není. Nečekejte náročnou výpravu, velké exteriéry. Vlastně nečekejte žádnou výpravu. Celý seriál se odehrává jen a pouze na obrazovkách počítačů jednotlivých herců. Je to dáno tématem - mladá studentka filmových věd má přítele, který odjel studovat do Berlína. A celý seriál se tak točí kolem jediného tématu - dokáže vztah na dálku díky moderním technologiím (nebo navzdory) přežít?

Právě moderní technologie hrají ve vyprávění hlavní roli. Vše se odehrává pomocí dialogů přes Skype, chatováním přes Facebook, hledáním na Google, sdílením videí přes YouTube a lajkováním fotek na Instagramu. A tohle vše se děje souběžně a v takové rychlosti, že zorientovat se v prvních pár minutách v ději, je skutečně zkouška pozornosti. Ale pokud si na styl vyprávění zvyknete dostane odměnu v podobě velice povedené sondy do života mladých a nadějných.

Věřte mi, že tenhle seriál váš strýček z dědiny rozhodně neocení. Jednotlivé postavy jako kdyby vypadly z definice generace Z. Řešením banalit dokáží trávit hodiny svého času, přemýšlejí o tom, jestli to co studují má smysl (a když nemá, přemýšlí o jiném nesmyslném studiu) a vůbec řeší otázky, které musí zákonitě vytočit všechny voliče Miloše Zemana do ruda. Ale je to obrovská zábava a já musím upřímně říci, že se mladým tvůrcům povedlo dokonale ukázat svět a životní styl “mladých a ještě ne tak úplně dospělých”. Dialogy jsou vybroušené a pokud jste cílová skupina velice rychle se přistihnete při tom, že přesně takhle přeci mluví váš kamarád/kamarádka, nebo vy sami (ale to si nepřiznáte). Herecké obsazení je také perfektní - afektovaná Eva Josefíková (nemůžu si pomoci, ale ona prostě ty „blbky“ hraje dokonale), nebo její „přechytralá“ kamarádka Anna Linhartová představují dokonalé archetypy generace Z.

Pokud se autorům povede udržet stejný drive jako má první díl, myslím, že se internetové televizi Stream.cz vstup do velkého světa seriálů povedl na jedničku. A jestli si to nemyslíte, tak jste prostě staří. No nic, vidíme se, píšem si a tak, čus na fejsíčku.

Oficiální anotace: Amálie je studentka filmových věd, žije se svojí mámou, miluje Berlín a svého kluka, co tam odjíždí na půlroku studovat. Damiánovi ale módní přitažlivost německé metropole nic neříká, stejně jako představa currywurstu, levného kebabu a hromady hipsterů na kolech. Budou sociální sítě stačit na udržení jejich vztahu? Zvládnou semestr? Šest měsíců v šesti dílech seriálu, který se odehrává pouze na plochách počítačů a telefonů.(Stream.cz)



Článek byl převzat ze serveru Mediahub.cz