Kachní embryo jsem jedla s bezzubými babkami na trhu, vzpomíná Kamu na Vietnam

Lidovky.cz: Když byste měla charakterizovat Vietnam třemi větami, které by to byly?

Jednoznačně nejrozmanitější jídlo ve spojení s nejsilnějšími vývary, které jsem kdy ochutnala. Pak určitě prožití velice silných zážitků a dobrodružství ve spojení s milými lidmi a nakonec vzpomínky na krásnou přírodu, na kterou se nedá nikdy zapomenout.

Lidovky.cz: Právě ve Vietnamu jste strávila hodně času během natáčení cestopisu pro Českou televizi. Na jaký tamní gastronomický zážitek nejraději vzpomínáte?

Vzpomínám na šéfkuchařku Son ve městě Dalat, která mě protáhla tamějšími restauracemi a učila mě vařit jídla, která mi v podnicích nejvíc chutnala. Namátkou to bylo Bo Kho, neboli podoba vietnamského guláše, kterou jsem si zamilovala. A pak taky Cá Kho To, což je karamelizovaná ryba s kokosovým mlékem. Pamatuju si na to, že jsme si to doma uvařily společně mnohem lépe a já to tak podle ní vařím dodnes. Son byla úžasná.

Lidovky.cz: A jaký byl naopak nejbolestivější? Jakou největší bizarnost jste ochutnala?

Myslím, že zůstanu u mé klasické odpovědi a tou je kachní embryo. Křupání zobáčku a křidélek pod uvařeným bílkem si vybavím dodnes. Situace, kdy jsem ho jedla s bezzubýma babkama na špinavém schodišti na trhu, ale neměla chybu. Na to vzpomínám s úsměvem.

Lidovky.cz: U cestování ještě chvíli zůstaneme. Připravujete se na natáčení dalšího putování, tentokráte po Mexiku. Kdy natáčení vypukne a jaká místa navštívíte?

Doufáme, že letos. Zatím je vše v přípravách, domlouváme partnery, plánujeme cesty, co budeme jíst, vařit a vše kolem. Je to spousta práce, ze které se ale všichni dost těšíme. V podstatě se můj sen stává skutečností, takže do toho jdu s maximální vervou a mám skvělý tým, který to má stejně tak.

Lidovky.cz: Bude mít natáčení podobný koncept jako vaše pouť po centrálním Vietnamu? Představíte divákům mexické tradice, chutě, ale i autentické domácnosti?

Ano. Rádi bychom udrželi stejný koncept, aby Češi věděli a viděli, že si jídla mohou uvařit doma, z jakých surovin a kde je sehnat. Takže nás čeká autentičnost trhů a pouličních kuchyní v Mexiku a na konci každého dílu příprava některého z jídel v českých podmínkách.

Kamila Kamu Rundusová Kamila Kamu Rundusová je zapálená kuchařka, cestovatelka a food bloggerka. Po dokončení hotelové školy pracovala například na Novém Zélandu či Austrálii, absolvovala měsíční praxi u Jamieho Olivera v Anglii. Ve spolupráci s Českou televizí připravila šestidílnou cooking show po centrálním Vietnamu, nyní se chystá na cestu po Mexiku. Kamu nyní pracuje na své autorské prvotině. Nejbarevnější kuchařka představí lidem exotický svět zahraniční gastronomie a přinese recepty na jihoamerická, asijská a další exotická jídla, ve kterých Kamu používá suroviny, které jsou dostupné i v České republice avšak tak, aby si uchovaly svou autentickou chuť a příběh.

Lidovky.cz: Každé vaření může mít příběh, příběh místní kultury i obyvatel. Mexická kuchyně je hodně barevná, výrazná. Jaké mexické jídlo patří k vašim oblíbeným?

Rozhodně nějaké opravdu mexické. Většina z nás si myslí, že mexické jídlo je burrito, nachos a quesadilla, čemuž se ale obecně říká spíš Tex-Mex. Což je americká verze mexického jídla. Nic proti němu nemám, i u nás je velice rozšířené, ale mě baví opravdické Mexiko. A tím mám na mysli třeba báječnou omáčku Mole, která voní po čokoládě, chilli, římském kmínu a skořici. Pak mě velice oslovila hustá luštěninová polévka pozole ozdobená pořádnou porcí avokáda a nakonec bych zmínila snad všechny druhy výrazných mexických salátů a ochucených rýží a v neposlední řadě opravdové tacos, na které v Mexiku narazíte na každém rohu v mnoha podobách.

Lidovky.cz: Dokáže ho srovnatelně připravit i některá z mexických restaurací v České republice?

Zatím nedokážu plně srovnat, ale máme velikou podporu ohledně natáčení v mexické ambasádě v Praze, kde jsme v poslední době pečení vaření a tam se obecně tvrdí, že opravdové Mexiko u nás nenajdete. Na to si musíte zajet nebo koupit dnes již dostupné suroviny a doma s láskou připravit.

Lidovky.cz: Exotika, barevnost, výraznost se bude snoubit i ve vaší kuchařské prvotině, jejíž vydání je nyní možné podpořit v crowdfundingové kampani na Hithitu. Proč jste se rozhodla vydat kuchařku právě nyní?

Ta myšlenka se v hlavě rýsovala dlouho a stejně tak dlouho sbírám do knížky recepty a nápady. Myslím, že je na čase po těch letech blogování a psaní na mou facebookovou stránku konečně udělat něco pořádného a celé to zkrátka posunout dál. Dneska vydává kuchařky kdekdo, tak proč ne já.

Lidovky.cz: Kniha se bude jmenovat Nejbarevnější kuchařka. Čím bude pro čtenáře výjimečná, jaké recepty v ní najdou?

Nejbarevnější kuchařka bude určitě sbírkou těch nejzajímavějších a nejchutnějších receptů z mých cest, které si bude moci čtenář uvařit v našich českých podmínkách. Ráda bych, aby podle knihy uvařil jak naprostý laik, tak kuchař, který si chce rozšířit obzory. Celá kniha bude tak trochu křížem krážem kulturami s pořádnou dávkou autentických tradičních a mých vlastních receptů, informací o zpracování surovin a kde je sehnat, zážitků z cest, peprných příběhů a spoustou krásných barevných fotek z navštívených zemí i českého prostředí.

Lidovky.cz: Kromě receptů a krásných fotek v ní nalezneme i bláznivé příběhy, které se vážou k jednotlivým receptům. Když byste se měla o jeden podělit, jaký by to byl?

Namátkou si vzpomenu třeba na mladíka Pabla, jak mě v Peru učí opravdové ceviche v pět hodin ráno v přístavu na zemi z právě ulovené ryby, kterou jsme si ulovili na kus špagátu a červa. Nebo třeba srílanskou babičku Methu, která se zapřísáhla, že nikdy nikomu neprozradí žádný ze svých receptů a mně je po pár dnech známosti sypala z rukávu jeden po druhém a dodnes si píšeme a udržujeme v podstatě rodinný vztah. Příběhů bylo hodně. A když cestujete a máte rádi dobré jídlo, věřte, že se píšou doslova samy.