Rekonstrukce noci, kdy měl Míšin ‚otčím‘ osahávat její známou: do auta mu volala kriminálka

Tři roky byl Otakar S. přítelem matky ztracené Michaely Patricie Muzikářové z Ústí nad Labem, z toho posledních šest měsíců jej policie stíhala kvůli údajnému pohlavnímu zneužití Míšiny známé, která měla žít v její blízkosti.

Čtyři záznamy

Jak zjistil server Lidovky.cz, sedmatřicetiletý Otakar S., který dva týdny po zmizení Míši zřejmě spáchal sebevraždu, se ale tehdy nedostal do hledáčku policie poprvé. „V rejstříku trestů má čtyři záznamy pro trestnou činnost různé povahy,“ stojí v obžalobě Otakara S. z konce prosince loňského roku, kdy žil společně s matkou pohřešované dvanáctileté Míši. Ta je od 11. ledna 2017 vedená v policejní statistice hledaných dětí v ohrožení.

K záznamům o trestné činnosti Otakara S. z minulosti však nemohla žalobkyně v souvislosti s případem údajného zneužití nezletilé kamarádky Míši přihlížet. Za řádné chování v podmínce mu byly tresty smazány z rejstříku.



Poslední stíhání Otakara S. se nicméně týká zřejmě mnohem závažnějšího nařčení - z pohlavního zneužití nezletilé osoby. Státní zástupkyně na čtyřech stranách obžaloby detailně popisuje události z konce ledna loňského roku. Tehdy měl Otakar S. krátce po 18. hodině naložit dívku mladší patnácti let do auta a vozit ji - vybaven lahví vodky - po Ústí a okolí. Zajímavé je navíc to, že mu během tohoto večera volala kriminálka. Míšině matce přitom údajně ten večer v sms zprávě napsal, že je v Plzni, protože má hodně práce. O tom, že plánuje jet do Ústí, jí vůbec neřekl.



Na základě výpovědi zmíněné dívky, která s ním seděla v autě na trase Ústí nad Labem – Most – Ústí nad Labem – Litvínov, byl o sedm měsíců později obviněn a v prosinci obžalován z pohlavního zneužití a svádění k pohlavnímu styku. „Přesto, že věděl, že dosud nedosáhla věku 15 let, nabídl jí peněžní částku za to, že s ní bude mít pohlavní styk, což odmítla,“ zdůvodňuje žalobkyně, proč pro Otakara S. žádala až osmiletý trest.

Lest přes Facebook

Dívku Otakar S. vylákal přes Facebook na komplikovanou lest. Vydával se za čtrnáctiletého kluka. „Napsal jí, že jí vyzvedne Otakar S. Toho zná asi dva roky, je to nevlastní otec její kamarádky (Míši - pozn. red.),“ stojí v obžalobě.

V obžalobě stojí, že se pak měli v autě bavit o její škole i jeho práci. „Při zastávce jí nabízel vodku,“ popisuje události žalobkyně. Podle obžaloby když dívku začal Otakar S. osahávat na intimních partiích, dostala strach a zabránila mu, aby v této činnosti pokračoval.



Otakar S. následně dívku odvezl do Ústí nad Labem a řekl jí, ať nikomu nic neříká. Dostal patrně strach. Když totiž byli s dívkou u Litvínova, zavolali mu kriminalisté.



Proč a v jaké věci se na něj obrátili, není jasné. Ústecká policie věc v pátek odpoledne nekomentovala. Podle dostupných informací se nicméně matka dívky během večera ozvala policii. O svou dceru se začala strachovat poté, co zjistila, že není u Míši, kde měla přespat.



K Otakarovi S. se mohla policie takovou rychlostí dostat pravděpodobně právě proto, že prověřovala příbuzné Míši, tedy i jejího „otčíma“.

Míša v souvislosti s údajným zneužitím vypovídala jako svědkyně na policii. „Policii řekla, že se s pachatelem dobře zná, že je přítel její matky a že s ním nikdy takový problém neměla,“ sdělil serveru Lidovky.cz zdroj blízký vyšetřování.



Mohla mít ale strach vypovídat proti Otakarovi S., který žil s její matkou. „Nemluvila o něm vůbec hezky, bála se ho. Když k nim Otakar přijel na víkend, nechtěla být doma,“ vyprávěl již dříve muž kolem čtyřicítky (který si přál zůstat v anonymitě, jeho identitu redakce zná – pozn. red.) před základní školou, kam Míša chodila.

Policii mohly k telefonátu na mobil Otakara S. v době, kdy byl s nezletilou dívkou, přimět i jiné okolnosti. Roli v tom mohla hrát třeba i jeho trestní minulost či právě dřívější konverzace s dívkou na Facebooku.



Kriminalisté dívku našli kolem jedné hodiny v noci následujícího dne. Policie ji v přítomnosti její matky vyslechla, poté provedla test na alkohol a drogy. Obojí s negativním výsledkem.



Dívka se poté o situaci rozpovídala v nemocnici, kde se podrobila vyšetření. Tato její prvotní výpověď se však lišila od popisu události, jak jsou popsány v obžalobě. „Popírá, že by s pánem něco měla, že by po ní něco chtěl nebo na ni sahal, údajně si jen povídali,“ parafrázovala žalobkyně její první verzi, vyřčenou v nemocnici. Dívka mohla měnit výpověď ze strachu. O celé věci podle obžaloby nechtěla mluvit ani později doma s rodinou.



Závěr lékařského vyšetření nijak nerozporoval její výpověď. Podle lékařky údajně nic nenasvědčovalo tomu, že by došlo k jakémukoli zneužití. Také podle pozdější výpovědi samotné dívky došlo jen k osahávání na intimních partiích, nikoli k pohlavnímu styku. Vypracovaný psychologický posudek pak hovořil o tom, že dívka „je schopna správně vnímat prožitou událost, tuto si správně zapamatovat a reprodukovat ji.“



Vyšetřovatelé hledající Míšu výše popsané okolnosti znají. S tím, že se v jejím okolí pohyboval člověk obžalovaný z pohlavního zneužití, pracovali od prvního okamžiku. Jak s těmito poznatky při pátrání po nezvěstné pracují, ale neupřesňují. „K průběhu vyšetřování žádné informace nebudeme poskytovat,“ sdělila již dříve serveru Lidovky.cz krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Stíhán na svobodě

Policie ale v podobných případech preferuje omezení kontaktu mezi obžalovaným a poškozenou osobou. „Obecně lze říci, že je nutno maximálně omezit kontakt mezi osobou poškozenou a osobou obviněnou. Nejjednodušší z pozice policejního orgánu je vazební stíhání obviněného,“ napsal serveru Lidovky.cz mluvčí prezidia Petr Habenicht s tím, že nelze stanovit přesný scénář, protože každý případ je jedinečný. Otakar S. byl stíhaný na svobodě.

Z neoficiálních informací vyplývá, že účast Otakara S. na zmizení je jedna z variant, kterou se policie zabývá. „Je to ale choulostivější než choulostivé,“ sdělil zdroj blízký vyšetřování.

Lidovky.cz během svého pátrání narazily na informaci, kterou měl možná kriminalista na mysli. Podle ní totiž vyšetřovatelé při sběru stop z bytu 1+1, kde dívka s matkou žily, zajistili v Míšině pokoji vzorek spermatu. Kriminalisté ale nechtějí dělat předčasné závěry.

Napište nám Vážení čtenáři, máte informace o případu ztracené Míši? Víte zajímavé podrobnosti? Napište nám je na adresu Jan.Horak2@lidovky.cz. Samozřejmě ale nezapomeňte informovat policii.

„Neexistuje jediný důkaz, že by Michaele jakkoliv ublížil nebo ji zneužil,“ říká LN zdroj z okolí vyšetřování. Navíc, když Otakara S. policie loni v červenci začala stíhat kvůli údajnému zneužití Míšiny kamarádky, jakoukoliv vinu odmítl.

Co Otakar S. vlastně loni v lednu s dívkou zamýšlel, už nikdy nevyjde najevo. Protože je Otakar S. po smrti, soud kauzu nebude moci rozplést. „Počká se na úmrtní list, stíhání se pak zastaví a spis se založí,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz mluvčí ústeckého okresního soudu Irena Jeřábková.

V pátek televize Prima odvysílala reportáž o tom, že Otakar S. po sobě zanechal dva dopisy na rozloučenou. Přesněji šlo o dvě verze jednoho listu: první byla přeškrtaná a nedopsaná, druhou už dokončil.

O den později, kdy tato informace vyšla najevo, začali policisté prohledávat lesy na Kralovicku. Právě odtamtud měl Míšin „otčím“ pět dní před sebevraždou rozesílat smsky s varováním, že si chce sáhnout na život. Záchranáři jej nakonec našli podle signálu z jeho mobilního telefonu ve chvíli, kdy spal opilý v odstaveném autě. V sobotu už se policie na místo ohraničené páskou o rozloze zhruba jednoho kilometru nicméně nevrátila.