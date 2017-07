REPROBOX: Smutná oslava trutnovských třicetin

Z těch, kdo Věcheta nějaký ten pátek znají (já mám tu čest někdy od poloviny 90. let), se velká část shoduje na tom, že za řadu problémů, se kterými se během let, kdy pořádal svůj Open Air Music Festival Trutnov, před pár lety v předtuše stěhování do jiné lokace přejmenovaný na Trutnoff, může sám. Kromě své obdivuhodné zapálenosti, pevných názorů v mnoha oblastech a daru přilákat spoustu lidí na věci, se kterými by každý jiný narazil, má totiž Martin taky mimořádnou schopnost dělat si nepřátele. Možná i tam, kde by to vůbec nebylo nutné a při zvolení promyšlenějšího postupu jednání by byla možná dohoda, byť ne úplně hladká. Nevím, nebyl jsem u toho, ale zvnějšku se mi zdá, že takový případ je i zamítnutá možnost pořádat letošní zmenšenou verzi Trutnoffa k jeho 30. výročí nedaleko chalupy Václava Havla na Hrádečku.

Jenže – kdyby dopředu domýšlel všechny své kroky, nebyl by to Martin Věchet. Jasně, nedošlo by například k loňské aféře se společným videem s Miloušem Jakešem. Ale nejspíš by taky nikdy žádný trutnovský festival nevznikl. Protože kdyby v roce 1987 Věchet věděl, jaké bude mít po pokusu o pořádání „východočeského Woodstocku“ oplétačky s policajty, a zachoval se jako 99 procent Čechů, chroupal by radši buráky u televize.