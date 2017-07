‚Rey nikoho nezajímá.‘ Protagonistka sedmých Star Wars fanoušky netáhne?

Rey (Daisy Ridleyová) je novou hlavní hrdinkou ságy Star Wars. Poprvé se objevila v roce 2015 v sedmém dílu s podtitulem Síla se probouzí. Z bývalé sběračky odpadu na pouštní planetě se stane bojovnice za svobodu galaxie, který v sobě objeví Sílu. Fanouškům ale nejspíš tak úplně neučarovala.

První verze Disney Star Wars Monopolů (k dostání i u nás) obsahovala čtyři figurky - Luka Skywalkera, Darth Vadera, Finna a Kylo Rena. Kromě toho, že se nedostalo na hlavní hrdinku, zarazil fanoušky už jen fakt, že na výběr nebyla žádná žena. Na internetu tak vzniknul hastag #wheresrey, který na nastálou situaci reagoval a zaplavil sociální sítě Twitter a Facebook. Společnost Hasbro se nechala slyšet, že figurku spanilé hrdiny přidá do dalších verzí hry. To se stalo jen částečně - Rey byla přidána do aktualizované verze Monopolů v mnoha zemích (i v Česku), ale Amerika, která dala vzniknout výše uvedenému hashtagu, o ni znovu přišla.

Do Amerických obchodů se dostala kompletně nová verze (2.0) Star Wars Monopolů, jenže i potřetí bez Rey. Jane Duffyová, mluvčí společnosti Hasbro, sdělila pro deník Chicago Tribune, že o Rey je velmi malý zájem. To bylo důvodem, proč firma i přes sliby Rey do hry nepřidala. Její parťák Finn, druhá hlavní postava, je v každé dosud vydané verzi. Hashtag #wheresrey znovu oživil sociální sítě.