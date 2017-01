Na školním výletu převrátil autobus plný dětí, čeká ho soud. Řidiči hrozí 8 let

„Státní zástupce podal obžalobu na muže ročník 1953 pro zločin obecného ohrožení z nedbalosti,“ sdělil server Lidovky.cz Radim Dragoun, šéf Okresního státního zastupitelství v Lounech, jehož úřad vyšetřování dozoroval. Kauza se objasní na tamějším okresním soudu, hlavní líčení začne koncem ledna. Pokud si čtyřiašedesátiletý Bohumil V. vyslechne „vinen“, může skončit až na osm let za mřížemi.

Tragédie u Nažidel K nejtragičtější nehodě autobusu v novodobé historii země došlo v březnu 2003 u osady Nažidla na Českokrumovsku. Řidič vezoucí zájezd z lyžařského kurzu v Rakousku se řítil rychlostí skoro 120 kilometrů za hodinu, když sjel ze silnice a zřítil se s autobusem ze srázu. Následky nehody byly hrůzostrašné: 20 mrtvých, 26 těžce zraněných a 10 lehce. Řidič nehodu přežil, soud ho pak potrestal 8 lety vězení. Šofér nikdy vinu veřejně nepřiznal.

Vážná dopravní nehoda se stala loni 9. března krátce po osmé hodině ráno, řidič vezl děti ze základní školy ve Vejprtech na Chomutovsku na výlet do Prahy. Namířeno měli na Pražský hrad. V autobuse sedělo 41 dětí čtvrté a páté třídy a tři učitelé. Byla mlha, silnice navíc byla silně zledovatělá. Zatímco značky postupně přikazovaly maximální rychlost 80 a poté 60 kilometrů za hodinu, Bohumil V. jel skoro stovkou.

Když pak chtěl na konci obchvatu obce Sulec kvůli zúžení silnice do jednoho pruhu zpomalit, dostal smyk a vjel do příkopu. „V místě, kde je již jeden jízdní pruh pro směr jízdy na Prahu, jel rychlostí 98 kilometrů za hodinu. Smyk nevyrovnal, vyjel vpravo do silničního příkopu, kde se autobus převrátil na levý bok,“ citoval pro server Lidovky.cz klíčovou pasáž obžaloby šéf lounských žalobců Dragoun.

Po nehodě zůstalo celkem 36 zraněných

Na místo havárie se sjelo čtrnáct posádek záchranné služby, ústeckým záchranářům pomáhali kolegové ze Středních Čech i Prahy. Zraněné následně rozvezli do nemocnic ve Slaném, Žatci nebo v pražském Motole. Tam skončily i dva nejtěžší případy, jeden z nich si kvůli vážnému zranění hrudníku vyžádal operaci. „Tři školáci utrpěli těžká zranění a dalších 29 jich bylo zraněno lehce. S lehkým zraněním z nehody vyvázli i tři dospělí a sám řidič,“ vypočítala celkovou bilanci lounská policejní mluvčí Jaromíra Střelcová.

Majitel firmy zajišťující dopravu označil řidiče za zkušeného profesionála, s nímž nebyly v minulosti problémy. Po nehodě byl autobus na odpis, škoda se vyšplhala na 2,5 milionu korun. „Momentálně to neřeším, protože není rozhodnuto o jeho vině,“ sdělil serveru Lidovky.cz vlastník společnosti Pavel Šams k možnému vymáhání škody po šoférovi. Chce si počkat na pravomocný rozsudek. Řidič už za volant nějakou dobu nesedá, od loňského září je v důchodu.



Policie původně šoféra obvinila z těžkého ublížení na zdraví, ale státní zástupce kvalifikaci změnil. „Pokud hrozí nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví většímu počtu osob, už je to zločin obecného ohrožení,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz státní zástupce Josef Koželuh, který obžalobu vypracoval. Pro řidiče se však nic nemění, v tomto konkrétním případě zůstává trestní sazba stejná. Silnice u Panenského Týnce platí za velmi rizikový úsek, k nejvážnější nehodě tam došlo v únoru 2008. Při srážce náklaďáku, mikrobusu a osobního auta zemřelo 8 lidí.