Říkal tomu systém. Jak Pelta ovlivňoval dělení dotací na sport

Fotbalový boss Miroslav Pelta tomu říkal systém. A měl částečně pravdu. Způsob, jakým ovlivňoval rozdělování dotací ministerstva školství na český sport byl totiž opravdu propracovaný. LN se na základě dokumentů, které se vážou k vyšetřování případu, pokusily zmapovat, jaký měl Pelta vliv při rozdělování peněz a komu pomoc schválil, či naopak odepřel.

Byl začátek května a pro šéfa tuzemského fotbalu Miroslava Peltu a náměstkyni ministryně školství Simonu Kratochvílovou si přišla policie. Kvůli podezření na manipulaci se státními penězi padly veškeré subvence do hřišť nebo stadionů a svazům na čas přestaly chodit dotace na provoz.

Mocenské podsvětí kolem bývalého šéfa Fotbalové asociace (FAČR) má ale daleko rozsáhlejší dopady. Sahá až do nejvyšších pater politiky. LN nahlédly do dokumentů, které se vážou k vyšetřování případů, a z nich podle vyšetřovatelů vyplývá plastický obraz „systému Pelta“. Tedy toho, jak pomocí dotačních peněz vytvářel výhodné vazby, splátky za laskavost či závazky do budoucna.

Systém vyšší bere

„Já to beru tak, že premiér má největší kartu,“ vysvětloval tak například náměstkyni MŠMT Simoně Kratochvílové, když se bavili o podpoře projektu ve Slavkově u Brna, kde premiér Bohuslav Sobotka vyrůstal.

Na dotaz LN, zda předseda vlády s Peltou nebo dalšími obviněnými o investicích a projektech někdy debatoval, Sobotka neodpověděl.

Dalším klíčovým politikem v Peltově systému, jak to popisují dokumenty, byl vlivný sociální demokrat a premiérův přítel Karel Březina. Pelta s Kratochvílovou plánovali, že sportovním klubům Motorlet a Semice, které jsou s Březinou spojené, pošlou 20 až 30 milionů korun. „Karel bude zase chrochtat,“ liboval si Pelta. Ani Březina na dotazy LN nereagoval.

Řeč přišla i na ministryni Valachovou, se kterou se Kratochvílová tehdy přátelila. Náměstkyně Peltu informovala, že na seznamu investic by měla být výstavba školní haly v Brně-Žabovřeskách, kterou navštěvuje dcera exministryně. „Co to je, Brno-Žabovřesky?“ ptal se Pelta. „Jo, to je Katka,“ odvětila Kratochvílová. Valachová LN řekla, že neměla tušení, že šéf FAČR a její tehdejší náměstkyně spojovali brněnskou halu s jejím jménem.

Pelta se před vyšetřovateli bránil, že nic zlého neudělal, že chtěl jen českému sportu pomoci a bojoval za jeho zájmy, jak jeho funkce vyžadovaly. „Takhle vytržené z kontextu to vzbuzuje dojem, že se tam něco manipulovalo, ale prostě to bylo vždycky jenom politické rozhodnutí, jiné možnosti neexistují,“ uvedl.