Rocker vymítačem ďábla. Exorcista z tisíců Rusů vyhání démony komunismu

Více než stovka poutníků z celého Ruska sem přišla, aby na vlastní oči viděli exorcistu v akci. Otec Vladimir přechází od jednoho k druhému, zhluboka dýchá a dívá se jim do očí. „Pane, odpusť mým sovětským předkům, že zapudili Boha,“ pronáší zpěvavě. Shromáždění poutníci větu opakují. „Bůh je ochoten odpustit našim babičkám, které byly komunistky a pálily ikony. Musíte se za ně ale modlit,“ dodává otec Vladimir.

Jedna z žen padá k zemi a zmítá se ihned po dovršení rituální modlitby. Lidé v kruhu pláčou a sténají. „Zmlkni ďáble!“ snaží se zahnat otec Vladimir zlého ducha, který ženu údajně posedl, před tím, než ji praští přes ústa a břicho svatou knihou. „Mocí Krista, táhněte démoni,“ křičí kněz. „Pryč s generacemi alkoholiků, drogově závislých a rakovinou postižených. Pryč s démony, kvůli kterým jsme přibírali na váze. Přikazuji vám, jděte pryč odporní ďáblové,“ dodává.

Poutníci zhluboka vydechují, mávají končetinami a shýbají se v půlce těla. Dělají vše pro to, aby ze svých těl vyhnali démony. Jedna žena plive do plastového pytlíku, jakoby se tím zbavovala zbytků zlého ducha ve svém těle.

‚Spolu s Leninem shoříte v pekle‘

Je pouze hrstka ruských kněží, kteří v současnosti provádí vymítání ďábla. Vladimir Gusev mezi nimi ale vyčnívá. Podobně jako jeho kněžské praktiky i cesta k oltáři je všechno jen ne obyčejná. Nejdříve studoval, aby se stal psovodem, následně sloužil v armádě a studoval zpěv.

V roce 1992 se přestěhoval do vesnice 300 kilometrů jižně od Moskvy, kde mu požehnal patriarcha. Nedlouho poté - v roce 1996 - začal číst modlitby k vyhánění zlých duchů. Deset let nato založil rehabilitační centrum Pokrov (Rubáš) pro závislé na drogách a alkoholu, ale i pro ty postihnuté okultními praktikami a členy sekt. Podle lidí, kteří jej navštívili, to bylo místo opravdové úlevy pro duši. Jenže v roce 2011 z neznámých důvodů z rozhodnutí soudu zavřeno.

Kromě toho ale založil hudební skupinu Vymítač, první rockovou kapelu, o níž se říká, že ji posvětila ruská pravoslavná církev. Nedlouho poté se dal ale na soukromou dráhu. Na jednom z videoklipů k písni „Lenin ze zdí Kremlu“ mimo jiné zpívá: „Postavili jste oltář Satanovi v centru matičky Rusi a znesvětili Kreml Leninovým mausoleem. Spolu s Leninem shoříte v pekle.“

Na profilu otce Vladimira na ruské sociální síti Vkontakte se spokojení klienti svěřují s tím, jak jim zlepšil život. Jeden vysvětluje, že poté, co domov jeho rodiny zbavil démonů, vše se zlepšilo, dokonce všichni začali shazovat přebytečná kila. Jiná „zákaznice“ se zase raduje, že po knězově zásahu konečně prodala svůj byt.

Typický šamanismus

Zájemci o jeho služby si buď mohou domluvit individuální sezení, nebo podstoupit skupinovou pouť do obce Michajlovskoje v Orelské oblasti západně od Moskvy. Na pouť otec Vladimir každý víkend z hlavního města vypravuje minibus plný lidí. Ti spolu s dalšími zájemci podstupují společné modlitby, zpovědi, osobní diskuze s knězem a především proces vymítání.

S podobnými praktikami však nesouhlasí oficiální představitelé ruské církve. „Je to typický šamanismus,“ uvedl pro server The Moscow Times kněz Alexej Uminskij. Podle něj získal exorcismus na oblibě po pádu Sovětského svazu, kdy mnoho lidí, jako je otec Vladimir, vstoupilo do církve bez teologického vzdělání. „Představa obětování něčeho pro naše předky existovala u pohanských a velmi primitivních kultů,“ dodal Uminskij.

„Je to válka a cesta k vyhnání ďábla je dlouhá,“ popisuje svou zkušenost Svetlana, organizátorka poutí. Poté z kabelky vytahuje blyštivé balení prášků Phenazepam, který předepisují psychiatři na psychické a neurologické poruchy.