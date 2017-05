Rus tvrdí, že vymyslel Modrou velrybu. Přiznal se k navedení 16 dívek k sebevraždě

Ruská policie zatkla Budejkina v listopadu minulého roku ve spojitosti se šestnácti záhadnými sebevraždami nezletilých dívek. Neměla však dostatek důkazů, aby byla schopna muže usvědčit.

Podezřelý také trval na své nevině a prostě se jen bavil. „V novinách byl článek, který vyvolal tlak na autority, aby něco udělaly. Mysleli si, že vyplavou na povrch důkazy, ale nestalo se tak,“ tvrdil ještě v únoru pro web Rádia Svobodná Evropa Budejkinův právník Rostislav Gubenko.

Napojení na Rusa ale vyšetřovatelům nakonec prozradila až jedna z potenciálních obětí, mladík, který to v posledních fázích hry vzdal. Na rozdíl od jiných hráčů totiž měl neuposlechnout naléhání administrátorů, aby smazal ze sociálních sítí veškeré stopy o svém zapojení do hry. Do toho podle ruského deníku Novaja Gazeta nutí organizátoři všechny hráče.

V rozhovoru pro stejný list následně svou vinu přiznal i sám Budejkin a potvrdil to i při středečním soudním líčení v Petrohradu. „Umíraly šťastné. Dával jsem jim to, co v reálném životě neměli, vlídnost a pochopení,“ řekl o obětech. Nemají podle něj pro společnost žádnou hodnotu. „Jsou biologickým odpadem. Společnost jen poškozují, nebo budou poškozovat. Čistil jsem ji od nich,“ poppsal svou motivaci.

‚Skupina smrti‘

Že Budejkin věděl moc dobře, kam jeho jednání povede, potvrdil i hlavní vyšetřovatel případu Anton Brejdo. „Začal v roce 2013 a od té doby vylepšoval svou taktiku a opravoval chyby,“ uvedl podle britského serveru BBC News. Děti a mladistvé měl nejdřív lákat do „Skupiny smrti“ na ruské sociální síti VKontakte na „megastrašidelná“ videa.

„On a další chtěli přivést co nejvíce lidí a následně určit, kdo se nejsnáze podvolí psychologické manipulaci,“ dodal Brejdo s náznakem toho, že Budejkin nebyl sám. Těm nejslabším byl podle vyšetřovatele vnucen pocit, že jsou důležitou součástí skupiny. Dělali vše pro to, aby z ní nebyli vyhozeni.

Modrá velryba vyvolala v uplynulých týdnech znepokojení i v Česku, kam se údajně dostala právě z Ruska. O jejím nebezpečí informovala v dubnu policie, následně byla však nařčena, že šíří poplašné zprávy. To odmítlo policejní prezidium a podle ministra vnitra Milana Chovance bylo nepředstavitelné, že by policie naletěla na hoax.

Manažer pro internetovou bezpečnost firmy Seznam.cz Martin Kožíšek a vedoucí projektu E-bezpečí z Univerzity Palackého v Olomouci Kamil Kopecký však opakovali, že žádná hra Modrá velryba ve skutečnosti neexistuje.

„Problém je v tom, že děti začaly vyhledávat, kde se dá hra Modrá velryba najít, kde si ji mohou zahrát, jak si ji stáhnout a jaký je osvědčený návod. Začali se také na internetu vyskytovat lidé, kteří naváděli děti k tomu, aby se zabili,“ varoval v rozhovoru pro Lidovky.cz Kožíšek. Podle Kopeckého to byl především marketingový tah, který měl přitáhnout nové uživatele do konkrétních skupin na sociálních sítích.