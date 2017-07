Ruská punkerka chystá hru v Londýně. Chce se podělit o zkušenosti z vězení

LONDÝN/MOSKVA Naděžda Tolokonnikovová, někdejší vůdčí členka ruské punkové skupiny Pussy Riot, se chystá zúročit skoro dva roky, které si odpykala v ruských věznicích. Na podzim chystá v Londýně experimentální představení, ve kterém divákovi za 50 liber (asi 1456 korun) dopřeje cítit se jako vězeň v Rusku Vladimira Putina.

Tolokonnikovová se spolu s britskou divadelní společností Les Enfants Terribles chystá od listopadu v londýnské galerii Saatchi šest týdnů hrát ve hře Inside Pussy Riot. Má vyprávět o rouhavém vystoupení kapely před oltářem moskevské katedrály Krista Spasitele s „punkovou modlitbou“ Bohorodičko, vyžeň Putina, o ještě skandálnějším

soudním procesu a o dalších osudech členek skupiny. Hra má být ale nejen o slavném protestu v předvečer prezidentských voleb, ale i o absurditách ruské byrokracie či ustavičném ponižování a týrání vězňů.



„Ve hře předvedeme soudní síň, cely i samovazbu. Veřejnost dostane příležitost vše si prožít v Londýně a dozví se, jaké to je být odpůrcem autoritářského režimu,“ řekla Tolokonnikovová novinářům. „Chci se podělit o svou zkušenost a ukázat, proč všichni musíme bránit svobodu, dokud to ještě jde, protože není věčně daná, ale je možné ji v jednom okamžiku ztratit. Není to výlučně o Rusku,“ dodala.

Angažování sice může vést k utrpení, ale podle umělkyně také skýtá uspokojení z možnosti měnit svět, poznamenal polský list Gazeta Wyborcza.

Peníze na představení se ruská performerka snaží získat pomocí serveru Kickstarter, konečným cílem je vybrat 60 tisíc liber (asi 1,75 milionů Kč). Příspěvek ve výši pět tisíc liber (asi 145 tisíc korun) na oplátku zaručí osobní setkání s umělci, dvě vstupenky na premiéru a následnou party a za dvojnásobek bude možné vyrazit do Ruska na koncertní šňůru. Vstupenka na představení stojí 50 liber.

Pussy Riot kritizují hlavně počínání ruského režimu, Tolokinnovová ale také natočila klip, ve kterém ostře napadla Donalda Trumpa, zvoleného loni v listopadu americkým prezidentem.