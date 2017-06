Rusko pumpuje peníze do vojenských táborů. Děti se učí boji s kalašnikovem či rytí zákopů

„Uděláme vám z dítěte opravdového chlapa!“ nabízí organizátoři ruského patriotického tábora Žukov. Je to jedna z mnoha možností pro ruské rodiče, jak poslat o letošních prázdninách svého potomka někam, kde ho naučí poslouchat. A nejen to.

Pro jistotu by mu ale měli k tepláčkům přibalit ostře nabroušený nůž a křížek na krk. Samopal dostane na místě. Spojení klasické branné výchovy, obohacené o armádní dril, s pravoslavím a ruskými lidovými tradicemi tvoří rámec, ve kterém se pohybuje program většiny táborů orientovaných na zvýšení vlasteneckého potenciálu v ruských dětech.

V Rusku je boom patriotické výchovy a netýká se to jen letních měsíců. Vlastenectví se zavádí do škol, na letních táborech se místo koupání střílí na nepřítele, děti tráví prázdniny ve vojenské uniformě, učí se zacházet se zbraněmi a po večerech poslouchají, jak je jejich vlast ohrožena ze všech stran. Nejrůznějších militantních programů ve všech ruských oblastech je spousta a stát na podobné projekty vynakládá nemalé peníze.

Zřejmě taková snaha přináší své ovoce. Jestliže v roce 2006 se prohlásilo za patriota 56 procent Rusů, letos takových bylo podle fondu „Veřejné mínění“ 78 procent.

Junarmija a politruci

V ruském rozpočtu je podkapitola nazvaná „provádění akcí napomáhajících vlastenecké výchově občanů Ruské federace“. Je v ní na rok zhruba půl miliardy rublů (téměř 200 milionů korun). Dalších 837 milionů (asi 330 milionů korun) vynakládají každoročně na výchovu patriotů jednotlivé ruské oblasti. Některé projekty jsou ale hrazeny ještě z jiných zdrojů, a tak se celková částka vynakládaná ruským státem na zakořenění lásky k vlasti v srdcích ruských dětí dá těžko vyčíslit.

Například slavný park s příznačným názvem Patriot ministerstvo obrany vybudovalo za 20 miliard rublů (7,9 miliardy korun) nedaleko Moskvy. Mělo ho denně navštívit 20 tisíc lidí. To se ale ještě nikdy nestalo, a to přesto, že sociologové přinášejí důkazy o stoupajícím patriotismu. Zato se tam v uplynulé zimě uskutečnilo velkolepé představení „útok na Reichstag“. Děti z organizace Junarmija (Mladá armáda), založené vloni v září jako „vojenské a vlastenecké hnutí“ (dnes má pobočky v 76 z 83 ruských subjektů), sledovaly, jak dobýt berlínský Reichstag dvaasedmdesát let poté, co se to Rudoarmějcům už jednou povedlo.

Ministerstvo obrany je zodpovědné nejen za park Patriot, ale i za to, že v posledních zhruba deseti letech se do výchovy k vlastenectví nápadně vkrádá sovětský tón. Hlavní důraz je už zase kladen na ochotu svou vlast, neustále někým napadanou a ohrožovanou, bránit. Vzít kvůli ní do ruky zbraň. Úroveň patriotismu se už zase měří rychlostí rozebrání a složení kalašnikova.

Junarmija se bouřlivě rozrůstá, podle ministra obrany Sergeje Šojgu se do ní hlásí každý měsíc 5 až 15 tisíc starších žáků základních škol. Letos na jaře měla mít přes 100 tisíc členů. Ministerstvo obrany ji vybavilo vojenskou technikou. Dodalo dokonce polní kuchyni. Militarizace dětské duše musí procházet žaludkem.

Návrat politruka

Dalším počinem ministra obrany Šojgu je návrat politiků do armády. Mladí chlapci nemohou zůstat bez ideové průpravy. Při vojenských komisariátech dnes už zase slouží 157 důstojníků pro vojensko-vlasteneckou výchovu. Jeden z jejich úkolů je spolupracovat s mládežnickým hnutím Junarmija. Brzy by měli společně vydávat noviny – náklad 10 tisíc exemplářů prý bude minimum.

Oficiální video Junarmije:

Zatím je jedním z největších úspěchů tohoto společného projektu letošní vojenská přehlídka na Rudém náměstí u příležitosti vítězství SSSR ve Velké vlastenecké válce. Poprvé v sovětské i postsovětské historii pochodovaly po dláždění Rudého náměstí se zbraní v ruce děti. Měly speciální uniformu (jeden úbor přijde na 20 tisíc rublů) a oči vypoulené vzrušením.

Většina z těchto dětí stráví léto v některém z patriotických táborů. Jejich názvy napovídají mnohé i o programu: „Federace“, „Junarmejec“, „Forpost“, nebo „Svět přes optický hledáček zbraně“. V posledním jmenovaném se děti, jak stojí v reklamním letáku, budou učit profesi odstřelovače. Jeden z dalších táborů se koná například v pereobraženském obranném a sportovním centru, který patří Fondu ruských speciálních jednotek ministerstva vnitra. Odsud se nejspíš vrátí rodičům specialista na rozhánění neposlušného davu. Tábor „Žukov“ slibuje, že naučí dítě vybudovat si kryt, hned první den se bude hrát hra „zajetí německého důstojníka, den druhý je věnován zbraním, jejich čištění, rozebírání a opětovnému skládání. Třetí den se děti naučí střílet z laserové zbraně, v dny další budou bránit Leningrad, Moskvu a naučí se rýt zákopy.

Tyto vlastenecké tábory nejsou nejlevnější – týden přijde na 20 až 50 tisíc rublů (8 až 20 tisíc korun). Rodiče jsou ale nadšeni.

Rudé barety ve školce

Ovšem s koncem prázdnin výchova k patriotismu nezůstane zapomenuta. Už v září roku 2016 v řadě škol ve Volgogradu a Tveri byly otevřeny specializované třídy, ve kterých měli být připravováni budoucí bachaři. Vznešeně a oficiálně se celá akce jmenovala „příprava kadetů Federální služby výkonu trestů“. Když se ve Volgogradě jedna taková třída na obyčejné škole otvírala, strážci ruských věznic přijeli a ukázali žákům film o tom, jak se vězni přepravují z jednoho žaláře do druhého, jak je vozí k soudům apod.

V březnu 2017 byl ve městě Čerepovec zase otevřen vojensko-patriotický klub „Rezerv“. Nic zvláštního, kdyby neměl základnu v jedné z mateřských školek. Založili ho členové organizací „Bratrstvo rudých baretů Vítěz“ spolu s místním oddělením vládní strany Jednotné Rusko. Paní ředitelka mateřské školky slíbila, že s dětmi provede dle instrukcí malé vojenské cvičení a naučí je pochodovat. Jakmile bude dětem osm let, mohou vstoupit do Junarmije a je dobré, aby měly předškolní průpravu. Skládání kalašnikova jim pak půjde jako po másle. „Je důležité, aby předškolní děti byly hrdé na svou zem, znaly její historii a snažily se být podobné obráncům vlasti,“ prohlásil poslanec státní dumy za Jednotné Rusko Alexej Kanajev. Prý takových klubů v mateřských školách musí být co nejvíc.

V květnu letošního roku přichází s další iniciativou Vyšetřovací výbor Ruské federace. Jeho hlava Alexandr Bastrykin se rozhodl – po vzoru kolegy ministra Šojgu – založit si také svou mládežnickou odnož. Nazval ji „Mladý vyšetřovatel“. Hlavní úkol organizace? Rozvíjet mravní a profesionální kvality budoucích kriminalistů, patriotická výchova mládeže a osvětlení významu profese vyšetřovatele pro společnost.

V příštím školním roce se o vlasteneckou výchovu rozšíří i výuka v Pskově. Tady ji bude přednášet slavný nacionalista, ruský spisovatel Alexandr Prochanov. Kromě dávné historie se bude probírat Krym a právo Ruska na Arktidu. Sám Prochanov novou ideologii, kterou nakrmí školák, charakterizuje slovy: „Existuje taková mystická síla, která vždy vedla ruského člověka na sever, do oblastí Polární hvězdy“. Jak ale Prochanov žákům vysvětlí anexi Krymu a Jižní Osetie, když jsou obě oblasti na jihu a mystická síla sem ruského člověka nepopohání? Uvidí se v září.

Přes dvacet let hledalo Rusko novou národní ideu. Zdá se, že ji má. Spočívá v jeho síle a víře, že Rusové jsou neporazitelní, výjimeční, a jako tací nepochopeni zbytkem světa. Je to idea osamocení elitního národa.