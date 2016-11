Admirál Kuzněcov zažil křest ohněm. Ruská letadlová loď dopravila do Sýrie řízené ‚hloupé‘ bomby

Zprávy o technické zastaralosti největší chlouby ruského námořnictva, jediné letadlové lodi Admirál Kuzněcov, jsou prý pomluvy. Stejně jako obvinění z plošného bombardování syrských měst. Křest ohněm zvládl Admirál k nejvyšší spokojenosti ruského velení.

Jediná ruská letadlová loď má za sebou historické prvenství – v pátek ho potvrdil oficiálně ministr obrany Ruska Sergej Šojgu. 15 .listopadu vůbec poprvé v historii ruského námořnictva odstartovaly letouny s náložemi, aby splnily opravdový vojenský úkol.



„Do té doby jsme prováděli pečlivý průzkum všech případných cílů. Ze získaných údajů jsme vybrali sklady s municí, střediska výcviku nezákonných bojových formací, přesněji teroristů,“ uvedl v pátek ministr.

Mluvčí ministerstva, generál Igor Konašenkov, detailně vyčíslil v pátek úspěchy, které nasazení letadlové lodi za první tři dny přineslo – především v provincii Idlíb byla zlikvidována velká skupina bojovníků organizace Jabhat al-Nusra – zemřelo nejméně 30 osob včetně známých polních velitelů Muhammada Helala a Abdula Bahá al-Asfarího.

Nové „chytré“ bomby

V pátek ruská provládní agentura Interfax vydala zprávu s odvoláním na ruské zbrojaře, podle kterých jsou tyto vojenské úspěchy posledních dnů možné díky unikátnímu systému SVP-24-33. Tím jsou vybaveny všechny stíhačky Su-33, které startují z letadlové lodi nacházející se u syrských břehů. Díky nové technologii se ze starých „hloupých“ bomb stávají řízené, které prý dokážou zasáhnout přesně cíl. V Sýrii vyzkoušeli Rusové novou technologii v bojových podmínkách vůbec poprvé. Později experti poukázali na to, že takto jsou vybaveny jen některé letouny na Admirálu Kuzněcovovi.

Rusové v poslední době přicházejí s řadou vojenských novinek a podle ruských komentátorů je to logické, neboť každá válka je pro zbrojaře i vývojáře velkým povzbuzením umožňujícím experimentovat přímo na bojišti, což je nesrovnatelné se cvičištěm. Na nedávném vojenském cvičení v Srbsku si příslušníci ruských jednotek vyzkoušeli zcela nový nepilotovaný aparát Tachion. Jde o miniaturní přístroj, nanodron velikosti vážky, tvrdí ruští vojenští analytici. Tachion má být určen pro ruské speciální jednotky bojující s terorismem, a to i v Sýrii. Zatím jeho vývoj není zcela dokončen, v Srbsku mělo jít o první testy v reálných podmínkách.

Závislý Admirál

Ač Rusové prezentují své vojenské novinky jako „geniální vynálezy ruských inženýrů“, podle ruského vojenského komentátora Alexandra Golce namísto toho, aby třeba Admirál vyvolával respekt až hrůzu z rostoucího ruského vojenského apetitu, jakmile se objevil ve vodách Středozemního moře, západní experti začali poukazovat na jeho přílišnou závislost na značně zastaralých technologiích. Kromě toho podle řady příznaků usoudili, že sám Admirál není v nejlepším stavu a jeho motory mají problémy.

Navíc i jedna z největších bojových lodí světa, atomový křižník Petr Veliký, který doprovází Admirála, je letitý stroj – na vodu ho spustili skoro před třiceti lety, projekt, podle kterého byl zkonstruován, pochází dokonce z počátku let sedmdesátých. Původně se jmenoval po generálním tajemníkovi Juriji Andropovovi.

Obě na první pohled grandiózní plavidla provázejí technické problémy od jejich zrodu v sovětských loděnicích.

Vyrovnaná jaderná partie

Jak zdůrazňuje Golc, Moskva sice otevřeně demonstruje, že vstupuje do vojenské – i když nepřímé – konfrontace se Západem, ovšem z hlediska moderních technologií a úrovně zbrojařství na toto soupeření není připravena. Dokonce ani to, co bylo vždy doménou sovětské armády – početnost a lidský potenciál ochotný se podřizovat i nehumánnímu způsobu velení – už nemá potřebnou úroveň. Ruské obyvatelstvo stárne, nechybí jen vojáci, ale i kvalifikovaná pracovní síla v chátrajících zbrojovkách, z nichž mnohé nejsou schopny vyrábět sériově to, co se rodí ve vojenských výzkumácích. Celá organizace Dohody o kolektivní bezpečnosti, kterou Moskva zamýšlela jako protiváhu NATO, nedosahuje ani úrovně armády USA.

Kreml kompenzuje tuto zaostalost jadernými silami. Pro srovnání – Rusko dnes disponuje 1796 bojovými hlavicemi s jadernou náloží a 508 nosiči, USA 1367 hlavicemi a 681 nosičem. Rusové vkládají velké finanční prostředky do modernizace jaderného arzenálu i nyní, kdy bojují spíš než s vnějším nepřítelem s domácí ekonomickou krizí.

Podle generála Vladimira Dvorkina z ruského Institutu světové ekonomiky a mezinárodních vztahů je ale současné jaderné soupeření Ruska a USA spíš rétorické, a použití byť malých jaderných bomb v Sýrii nehrozí. Vystrašeným známým prý odpovídá: „My válku proti NATO nezačneme, neboť NATO je čtyřikrát silnější.“

Politologové mu ale oponují: Rusko sice nebude mít dost financí na vývoj nových zbraní, ovšem války vznikaly i proto, že se ten, kdo je rozpoutal, ocitnul na kraji ekonomické propasti.