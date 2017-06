Rusové udeřili na konvoj IS. Odneslo to 80 teroristů, 36 aut, 8 cisteren a 17 pick-upů

Nálety v Sýrii - ilustrační foto. | foto: Reuters

MOSKVA/DAMAŠEK Ruské vojenské letectvo zničilo v Sýrii tři kolony teroristů z uskupení Islámský stát (IS), které se snažily prorazit ze své hlavní bašty ve městě Rakka k historické Palmýře. Oznámilo to ve čtvrtek ruské ministerstvo obrany. „Letectvo udeřilo na zjištěné cíle. IS přišel o více než 80 teroristů, 36 aut, osm cisteren a 17 pick-upů vybavených minomety a velkorážnými kulomety,“ tvrdí ruští vojáci.

Bojovníci IS podnikli nový pokus proniknout k Palmýře v noci na 30. května, ale ruská rozvědka včas odhalila konvoje aut směřující k Palmýře různými trasami, uvedla agentura Interfax s odvoláním na ministerstvo.

Macron jednal s Putinem ve Versailles. Mluvili o Sýrii i postavení gayů v Čečensku Podle ruských údajů do bezprostřední blízkosti Rakka jako poslední bašty IS pronikly jednotky syrských povstalců, podporovaných americkými, britských a francouzskými speciální silami. Rakka je ze severu obklíčena, ale na jihu jsou v obklíčení ještě mezery, jimiž se prý islamisté snaží uniknout. Tomu se uskupení ruského letectva v Sýrii snaží zabránit s využitím sil „schopných účinně ničit teroristy v kterékoli době“. Ve středu Moskva ohlásila, že na úkryty IS s živou silou a technikou odpálilo ruské námořnictvo čtyři střely s plochou dráhou letu. O ruské operaci bylo předem informováno velení USA, Turecka a Izraele. Rusko se zapojilo do bojů v Sýrii předloni na podzim poskytnutím vzdušné podpory silám prezidenta Bašára Asada, svému spojenci v Damašku. Na syrském bojišti také předvedlo technické možnosti svých zbraní, včetně schopnost úderu střelami Kalibr odpálenými ze Středozemního a Kaspického moře.