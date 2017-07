S materiálem mě baví experimentovat, říká designérka

Designu se věnovat nechtěla, nechtěla dělat totiž to, co živilo její rodiče, nakonec se z ní ale designérka stala. Většinu času se věnuje šperku, ale je také spoluzakladatelkou studia Morphe. „Baví mě oboje. Teď se více zabývám šperkem. Přijde mi fantastické, že co si navrhnu, to si taky sama většinou vyrobím. To u designu nejde. Nemůžu si sama vyrobit třeba dřevěný podšálek z mahagonu, který mám ve své nabídce,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Kristýna Malovaná.

Lidovky.cz: Vaši rodiče se designem zabývají také, bylo vám od malička jasné, co budete dělat, nebo jste přemýšlela i nad jiným oborem?

Snažila jsem se spíš z toho podvědomého vlivu vymanit. Naši mě do ničeho nikdy netlačili, nechávali mě dělat co jsem cítila. Ale stačilo, že jsem v tom prostředí byla od mala, vnímala jsem to, chodili k nám známí, co vesměs byli umělecky zaměření. Takže pro mě byl spíš zážitek, když jsem se jako malá ocitla u nějaké kamarádky na návštěvě, kde se zase řešilo něco jiného.

Lidovky.cz: Jste spoluzakladatelkou studia, které se zabývá interiérovým designem, ale vyrábíte především své šperky. Čemu se věnujete a co vás baví víc?

Baví mě oboje. Teď se více zabývám šperkem. Přijde mi fantastické, že co si navrhnu, to si taky sama většinou vyrobím. To u designu nejde. Nemůžu si sama vyrobit třeba dřevěný podšálek z mahagonu, který mám ve své nabídce. To už přenechávám ráda jiným, co své řemeslo umí a jsou v něm špička. Vždy si důkladně tyto lidi vybírám a hledám, aby to bylo dle mých potřeb a požadavků, tedy jako bych to vyráběla já sama.

Lidovky.cz: Když šperky narhujete, zohledňujete pohodlí při nošení?

Zcela určitě. Myslím si, že je škoda, když máte doma šperk, který nemůžete z nějakého důvodu občas “provětrat”, ukázat se v něm. I kdyby to mělo být jen na jednu akci za rok, měl by se nosit dobře a příjemně.

Lidovky.cz: Je pro vás důležité odlišit se od ostatních designérů, kteří se věnují šperku?

Myslím, že se o to já, ani nikdo jiný nemusí moc snažit, protože pokud nikoho nekopírujete, šperky mluví za vás, za vaši osobnost a tak nikdy nemůžou být stejné.

Lidovky.cz: Vaše kolekce šperků mají jedno společné - je v nich patrná linie planet a vnímání nepoznaného a tajemného. Fascinuje vás vesmír?

To je zajimavý postřeh. Nikdy jsem nad tím takto nepřemýšlela. Fascinuje mě příroda obecně. Mám ráda rozlehlé plochy, prostor, místa, kde mám možnost si představovat co je dál za tím vším.

Lidovky.cz: S jakým materiálem pracujete nejraději? Zkoušela jste někdy ocel nebo titan?

Ano. Z titanu jsem vytvořila například snubní prsteny na zakázku. Pak jsem dělala z nerezi například kolekci Flash, což jsou náhrdelníky a náramky. Byla to reakce na ochranné kroužky co svítí ve tmě a myslím, že jsou povinnou výbavou od nedávna, všech chodců. Jenže mě se nelíbí, jak je lidé měli na kabelkách, taškách, batohách, někdy i několik, takže jsem vytvořila taková ochranný šperk, který vám má i slušet. Co se týče materiálu, tak teď si užívám práci s klasičtějšími materiály, jako je stříbro, zlato apod., kde potřebujete k práci oheň a jistým způsobem něčím až archaický přístup ke zpracování samotnému. Obecně mě s materiálem baví experimentovat, objevovat ho, takže jsem třeba pracovala s různými syntetickými gumami, ze kterých mám náhrdelníky a náramky. Je to o tom, co vám daný materiál dovolí, jak ho pochopíte a prozkoumáte a zpracujete. Jsou to materiály, které mají primárně zcela odlišnou aplikaci a mě baví i ten posun hranic od “zažitých” materiálů k výrobě šperků.