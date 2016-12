Česká televize odvysílala záběry z březnového koncertu v souvislosti s repotáží o Radku Bangovi, který na vyjádření protestu proti ocenění skupiny Ortel odešel z předávání cen ankety Český slavík.

„Víte, podle této skupiny by totiž naše zem byla lepší bez všech těch Vietnamců, černochů, Romů, Židů, ale hlavně muslimských uprchlíků. Samozřejmě. Problémem všech lidí, jenž hlásí nenávist, je ale nenávist sama. Tu není možné ničím uspokojit. Takže až bychom to odnesli my, přišli byste na řadu i vy. Intelektuálové, gayové, tlustí, postižení, vozíčkáři, vzdělanci, kavárníci a tak dále a tak dále,“ vysvětloval podle serveru iDnes.cz svůj postoj hudebník Banga.



VIDEO: Na koncertu Ortelu se hajlovalo, říká filmař

Vít Klusák se na svém facebookovém profilu vyjádřil, že během jednoho ze svých natáčení zachytil hajlování a rasistické urážky z řad obecenstva a je ochotný záběry ukázat. Učinil tak v reakci na nenávistné projevy a rasistické nadávky na sociálních sítích vůči Bangovi. Klusákův dokument mapuje život dvou mužů otevřeně se hlásících k neonacismu.